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2 Ekim 2026 Cuma günü cuma namazını kılacak vatandaşlar, bulundukları şehirde cuma namazının saat kaçta olduğunu araştırıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere farklı illerde cuma namazı vakitleri, öğle namazı vakti esas alınarak belirleniyor. Peki, İstanbul cuma namazı saat kaçta okunuyor? İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 2 Ekim İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? Detaylar.

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

2 Ekim 2026 Cuma günü cuma namazı vakitleri illere göre değişiyor. İstanbul'da cuma namazı saati 12.59, İzmir'de 13.06, Ankara'da ise 12.43 olarak belirlendi. Diyanet'in namaz vakitleri takviminde söz konusu saatler öğle vakti olarak yer alıyor.

Verilen bilgilere göre 2 Ekim 2026 Cuma günü bazı illerde cuma namazı saatleri şöyle:

İstanbul: 12.59

İzmir: 13.06

Ankara: 12.43

Malatya: 12.21

Kayseri: 12.33

Antalya: 12.52

Mersin: 12.36

Konya: 12.45

2 EKİM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

2 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul'da cuma namazı saati 12.59. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İstanbul namaz vakitleri sayfasında 2 Ekim Cuma günü öğle vakti 12.59 olarak gösteriliyor.

İstanbul için aynı günün diğer namaz vakitleri arasında imsak 05.30, güneş 06.54, ikindi 16.15, akşam 18.53 ve yatsı 20.12 olarak yer alıyor.

2 EKİM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

2 Ekim 2026 Cuma günü İzmir cuma namazı saati 13.06 olarak belirtiliyor. Cuma namazı vakti, verilen bilgilere göre İzmir'de öğle vaktiyle aynı saatte bulunuyor.

2 EKİM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

2 Ekim 2026 Cuma günü Ankara cuma namazı saati 12.43 olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara namaz vakitleri takviminde de 2 Ekim Cuma günü öğle vakti 12.43 olarak gösteriliyor.

Ankara'da aynı gün için imsak 05.16, güneş 06.39, ikindi 16.01, akşam 18.38 ve yatsı 19.55 olarak yer alıyor.

2 EKİM 2026 DİĞER İLLERDE CUMA NAMAZI SAATLERİ

2 Ekim 2026 Cuma günü verilen bilgilere göre diğer bazı illerde cuma namazı saatleri ise şöyle:

Malatya: 12.21

Kayseri: 12.33

Antalya: 12.52

Mersin: 12.36

Konya: 12.45

Bu saatler, 2 Ekim 2026 Cuma günü için verilen cuma namazı vakitleridir. İstanbul için Diyanet'in resmi namaz vakitleri sayfasında 12.59, Ankara için ise 12.43 öğle vakti bilgisi yer almaktadır.