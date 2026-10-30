İstanbul Cadılar Bayramı (Halloween) etkinlikleri ve partileri 2026: İstanbul'da Halloween etkinlikleri nerede, ne zaman, biletler nereden alınır?

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Cadılar Bayramı (Halloween) için geri sayım sürerken İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler ve partiler araştırılmaya başladı. Her yıl ekim ayının son günlerinde kutlanan Halloween kapsamında 2026 yılında da kostüm partileri, temalı eğlenceler ve özel organizasyonlar gündeme geliyor. 31 Ekim 2026 Cumartesi gününe denk gelirken, İstanbul'da Cadılar Bayramı'nı kutlamak isteyenler etkinliklerin nerede yapılacağını, programlarını ve katılım koşullarını merak ediyor. Peki, İstanbul'da Halloween etkinlikleri nerede, ne zaman, biletler nereden alınır? Detaylar...

İSTANBUL HALLOWEEN ETKİNLİKLERİ 2026: HANGİ PARTİLER VAR?

İstanbul'da 2026 Cadılar Bayramı kapsamında duyurulan etkinlikler arasında kostüm partileri, elektronik müzik geceleri ve özel konsept organizasyonlar bulunuyor. 30 ve 31 Ekim tarihlerinde öne çıkan etkinliklerden bazıları şöyle:

SWISSOTEL THE BOSPHORUS HALLOWEEN PARTİSİ

Swissôtel The Bosphorus bünyesindeki Chalet Garden, 31 Ekim Cumartesi günü Halloween partisine ev sahipliği yapıyor. Passo'da yayımlanan etkinlik programına göre kapılar saat 15.00'te açılıyor. Gün boyunca farklı DJ performanslarının yer aldığı organizasyonda Chalet Garden ve Oasis olmak üzere iki ayrı sahne bulunuyor.

Chalet Garden sahnesinde Huss, Ollie, Karbo B2B Konuralp, Clint Lee B2B Orkun Bozdemir ve Moeaike performans sergileyecek. Oasis sahnesinde ise Huss, Mathilda ve Özgür Bay & Tunga'nın programda olduğu duyuruldu.

THE WALL SALOON & PERFORMANCE HALLOWEEN PARTY

Kadıköy'deki The Wall Saloon & Performance'da 31 Ekim Cumartesi günü saat 21.00'de Halloween Party düzenlenecek. Biletix'te yayımlanan etkinlik açıklamasında mekanın özel Halloween dekorasyonuyla hazırlanacağı ve geceye özel konsept kokteyl menüsünün sunulacağı belirtiliyor.

İki katlı mekanda gerçekleştirilecek etkinlik için 18 yaş sınırı bulunuyor. Bilet ve katılım koşullarının organizasyonun resmi satış sayfasından kontrol edilmesi gerekiyor.

DIA DE LOS MUERTOS HALLOWEEN ETKİNLİĞİ

31 Ekim Cumartesi günü Crowne Plaza İstanbul Ortaköy Bosphorus'ta saat 16.00'da DIA DE LOS MUERTOS (HALLOWEEN) by Created Not Produced etkinliği düzenlenecek. Etkinlik listesinde yer alan organizasyon, Cadılar Bayramı döneminde farklı bir konseptte eğlence arayanlara yönelik seçenekler arasında bulunuyor.

HALLOWEEN PARTY – NIGHTHALL

Yıldız Teknik Üniversitesi Hisar Tesisleri'nde 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00 için Halloween – NightHall Party etkinliği listeleniyor. Etkinlik takviminde yer alan organizasyonun bilet ve katılım koşullarına ilişkin ayrıntıların satış sayfasından kontrol edilmesi gerekiyor.

ERGUVAN HALLOWEEN

31 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de 108 İstanbul'da Erguvan Halloween organizasyonu gerçekleştirilecek. Etkinlik, İstanbul'da Cadılar Bayramı gecesi için listelenen özel konseptli partiler arasında yer alıyor.

DJ FIRAT CANPOLAT İLE HALLOWEEN PARTİ

Mask Beach'te 31 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de DJ Fırat Canpolat ile Halloween Partisi düzenlenecek. Organizasyon, Cadılar Bayramı'nı müzik ve dans eşliğinde geçirmek isteyenler için duyurulan etkinliklerden biri.

RABBIT HOLE HALLOWEEN PARTİSİ

Benzin Social'da 31 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Rabbit Hole Halloween Partisi yapılacak. Etkinlik, 31 Ekim tarihli İstanbul Halloween programında yer alıyor.

KADIKÖY SAHNE HALLOWEEN NIGHT PARTY

Kadıköy Sahne'de 31 Ekim Cumartesi günü saat 21.00'de The Halloween Night Party düzenlenecek. Kadıköy'de Cadılar Bayramı konseptli bir geceye katılmak isteyenler için duyurulan organizasyonun bilet bilgileri etkinlik satış kanallarında yer alıyor.

BLIND İSTANBUL HALLOWEEN PARTİLERİ

Beyoğlu Asmalımescit'teki Blind İstanbul'da Halloween kapsamında birden fazla etkinlik duyuruldu. 30 Ekim Cuma günü saat 23.59'da POP DEPARTMANI - Halloween Party w/ Themerveproject, 31 Ekim Cumartesi günü ise saat 23.59'da Luv X 90s & 2000s Hip-Hop Party Halloween Party programda yer alıyor.

KASTEL HALLOWEEN WEEKEND

Beyoğlu'ndaki Kastel'de de Halloween temalı iki gece düzenleniyor. Etkinlik takvimine göre 30 Ekim Cuma günü saat 23.59'da Halloween Weekend Chapter 1, 31 Ekim Cumartesi günü ise aynı saatte Chapter 2 gerçekleştirilecek.

İSTANBUL'DA HALLOWEEN ETKİNLİKLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 2026 Cadılar Bayramı etkinliklerinin büyük bölümü biletli organizasyonlardan oluşuyor. Etkinliğin düzenlendiği mekana, programa ve organizasyon kapsamına göre bilet ücretleri değişiyor.

İSTANBUL HALLOWEEN ETKİNLİKLERİ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

İstanbul'daki Cadılar Bayramı partilerinin biletleri, organizasyonun anlaşmalı olduğu satış platformları üzerinden temin edilebiliyor. The Wall Saloon & Performance etkinliği Biletix'te, Swissôtel The Bosphorus'taki Halloween partisi ise Passo'da listeleniyor. Diğer organizasyonlar için de etkinlik sayfaları ve mekanların resmi sosyal medya hesapları takip edilebilir.

Etkinlik bilgisi notu: Bu liste, 30 Ekim 2026 itibarıyla erişilebilen etkinlik duyurularına dayanmaktadır. Program, saat, bilet fiyatı ve katılım koşullarında organizatörler tarafından değişiklik yapılabilir. Özellikle bilet almadan önce ilgili etkinliğin güncel satış ve duyuru sayfasının kontrol edilmesi gerekir.

CADILAR BAYRAMI 2026 NE ZAMAN?

Cadılar Bayramı, her yıl 31 Ekim'de kutlanıyor. 2026 yılında 31 Ekim Cumartesi gününe denk geliyor. İstanbul'da Halloween etkinlikleri yalnızca cumartesi gecesiyle sınırlı kalmıyor; 30 Ekim Cuma gününden itibaren farklı mekanlarda kostüm partileri, DJ performansları ve temalı organizasyonlar düzenleniyor. Etkinliklerin önemli bir bölümü Beyoğlu, Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer çevresinde gerçekleştiriliyor.