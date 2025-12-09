İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 9-10 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 9 Aralık günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 9 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ARALIK
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
Arnavutköy Elektrik Kesintisi
Saat 08.00 – 16.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması, kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen bölgeler: Merkez – Ömerli Mahallesi, Adnan Kahveci Sokağı
Aynı saatlerde kesinti uygulanacak diğer bölgeler:
Merkez – Ömerli Mahallesi, Dersaadet Sokağı
Ömerli Mahallesi genel sokaklar
Merkez – Ömerli Mahallesi, Prof. Mehmet Bozkurt Sokağı
Avcılar Elektrik Kesintisi
Saat 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen bölgeler:
Denizköşkler Mahallesi, Çayır ve Çimen sokakları
Merkez Mahallesi, Yaprak Sokağı
Cihangir Mahallesi, Arpacı, Elma, Gök, Kayısı, Kızılcık, Ormanlı, Reşitpaşa, Sebzeci, Uygun, Yamaç ve Çiğdem sokakları
Merkez Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı, Berik, Demir, Menekşe, Pınar, Reşitpaşa ve İncesu sokakları
Saat 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Kapsamlı havai hat bakımı
Etkilenen bölgeler: Denizköşkler Mahallesi, Ahmet Kaya ve Mehtap sokakları
Bağcılar Elektrik Kesintisi
Saat 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması
Etkilenen bölgeler:
Mahmutbey Mahallesi, 2597 ve 2599 sokakları
Mahmutbey Mahallesi, 2598, 2599, 2600, Mostar Köprüsü ve Peyami Safa sokakları
Mahmutbey Mahallesi, 2598, 2623, 2630 ve Karaoğlanoğlu sokakları
Başakşehir Elektrik Kesintisi
Saat 09.00 – 18.00
Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması
Etkilenen bölgeler: Bahçeşehir Birinci Kısım Mahallesi, Ispartakule Sokağı ve mahalle genel sokakları
Saat 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen bölge: Ziya Gökalp Mahallesi, Süleyman Demirel Sokağı
Beylikdüzü Elektrik Kesintisi
Saat 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması
Etkilenen bölgeler: Gürpınar Mahallesi, Gündüz, Pekmez, Sakin ve Ömür sokakları
Saat 10.00 – 11.00
Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen bölge: Yakuplu Mahallesi, 81. Sokak
Saat 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen bölgeler:
Büyükşehir Mahallesi, Barış Manço, Cumhuriyet, Seven ve Çamlık sokakları
Cumhuriyet Mahallesi, Ali Talip Özdemir, Atatürk, Aytekin Kotil ve Çamlık sokakları
Büyükçekmece Elektrik Kesintisi
Saat 00.00 – 06.00
Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen bölgeler:
Güzelce Mahallesi, Güngör Birinci Sokak
Kamiloba Mahallesi, Süreyya Ayhan Sokağı
Mimaroba Mahallesi, Açelya İkinci, Beylikova, Gülnaz, Kamelya, Kozluk Çıkmazı, Manolya Beşinci, Neşe, Sevda, Uğur Mumcu, Zambak İkinci, Çarmıklı, Şehnaz ve Şükran sokakları
Saat 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen bölgeler:
Cumhuriyet Mahallesi, Cezmi, Evren, Turgut Özal, Uludağ, Yıldıray Çınar ve Çoruh sokakları
Pınartepe Mahallesi, Hazal Birinci, Orhangazi ve Turgut Özal sokakları
Esenyurt Elektrik Kesintisi
Saat 00.00 – 08.00
Kesinti nedeni: Önleyici bakım
Etkilenen bölge: İstiklal Mahallesi
Saat 09.00 – 10.00
Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen bölgeler:
Akçaburgaz Mahallesi, 3093 ve 3095 sokakları
Osmangazi Mahallesi, 3133. Sokak
Saat 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Kapsamlı havai hat bakımı
Etkilenen bölge: Bağlarçeşme Mahallesi, 1207 ve 1210 sokakları
Saat 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Yatırım ve yük bölümü çalışması
Etkilenen bölge: İnönü Mahallesi, Doğan Araslı Sokağı
Sarıyer Elektrik Kesintisi
Saat 09.00 – 16.00
Kesinti nedeni: Kapsamlı havai hat bakımı
Etkilenen bölgeler:
Gümüşdere Mahallesi, Sarı Çiçek Sokağı
Kısırkaya Mahallesi, Borda Feneri, Denizatı, Kısırkaya, Kuru Dere, Kiremithane, Tahlisiye, Usturmaç ve Çapa sokakları
Sultangazi Elektrik Kesintisi
Saat 09.00 – 18.00
Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması
Etkilenen bölgeler:
Cebeci Mahallesi, Birinci Cebeci, 2453/2, 2454, 2455, 2543, 2545, 2547, 2549, 2551 sokakları
Eski Edirne Asfaltı
Çanakkale Şehitleri Sokağı
Aynı kapsamda kesinti uygulanacak diğer bölgeler:
Cebeci Mahallesi, 2470, 2471, 2472, 2474, 2476, 2478, 2479, 2480, 2481, 2518 sokakları
Atatürk, T ve U sokakları
Uğur Mumcu Mahallesi, 2340. Sokak
Cebeci Mahallesi genel sokaklar
Saat 09.00 – 18.00
Kesinti nedeni: Önleyici bakım
Etkilenen bölgeler:
Gaziosmanpaşa İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 813/1. Sokak
Sultangazi İlçesi, Habibler Mahallesi, 2714, 2722, 2723, 2723/1, 2723/2, 2724, 2724/1, 2724/2, 2724/3, 2725 ve A Birinci Sokak