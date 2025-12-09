İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 9-10 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ARALIK

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy Elektrik Kesintisi

Saat 08.00 – 16.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması, kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen bölgeler: Merkez – Ömerli Mahallesi, Adnan Kahveci Sokağı

Aynı saatlerde kesinti uygulanacak diğer bölgeler:

Merkez – Ömerli Mahallesi, Dersaadet Sokağı

Ömerli Mahallesi genel sokaklar

Merkez – Ömerli Mahallesi, Prof. Mehmet Bozkurt Sokağı

Avcılar Elektrik Kesintisi

Saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen bölgeler:

Denizköşkler Mahallesi, Çayır ve Çimen sokakları

Merkez Mahallesi, Yaprak Sokağı

Cihangir Mahallesi, Arpacı, Elma, Gök, Kayısı, Kızılcık, Ormanlı, Reşitpaşa, Sebzeci, Uygun, Yamaç ve Çiğdem sokakları

Merkez Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı, Berik, Demir, Menekşe, Pınar, Reşitpaşa ve İncesu sokakları

Saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Kapsamlı havai hat bakımı

Etkilenen bölgeler: Denizköşkler Mahallesi, Ahmet Kaya ve Mehtap sokakları

Bağcılar Elektrik Kesintisi

Saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Etkilenen bölgeler:

Mahmutbey Mahallesi, 2597 ve 2599 sokakları

Mahmutbey Mahallesi, 2598, 2599, 2600, Mostar Köprüsü ve Peyami Safa sokakları

Mahmutbey Mahallesi, 2598, 2623, 2630 ve Karaoğlanoğlu sokakları

Başakşehir Elektrik Kesintisi

Saat 09.00 – 18.00

Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Bahçeşehir Birinci Kısım Mahallesi, Ispartakule Sokağı ve mahalle genel sokakları

Saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen bölge: Ziya Gökalp Mahallesi, Süleyman Demirel Sokağı

Beylikdüzü Elektrik Kesintisi

Saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Etkilenen bölgeler: Gürpınar Mahallesi, Gündüz, Pekmez, Sakin ve Ömür sokakları

Saat 10.00 – 11.00

Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen bölge: Yakuplu Mahallesi, 81. Sokak

Saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen bölgeler:

Büyükşehir Mahallesi, Barış Manço, Cumhuriyet, Seven ve Çamlık sokakları

Cumhuriyet Mahallesi, Ali Talip Özdemir, Atatürk, Aytekin Kotil ve Çamlık sokakları

Büyükçekmece Elektrik Kesintisi

Saat 00.00 – 06.00

Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen bölgeler:

Güzelce Mahallesi, Güngör Birinci Sokak

Kamiloba Mahallesi, Süreyya Ayhan Sokağı

Mimaroba Mahallesi, Açelya İkinci, Beylikova, Gülnaz, Kamelya, Kozluk Çıkmazı, Manolya Beşinci, Neşe, Sevda, Uğur Mumcu, Zambak İkinci, Çarmıklı, Şehnaz ve Şükran sokakları

Saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen bölgeler:

Cumhuriyet Mahallesi, Cezmi, Evren, Turgut Özal, Uludağ, Yıldıray Çınar ve Çoruh sokakları

Pınartepe Mahallesi, Hazal Birinci, Orhangazi ve Turgut Özal sokakları

Esenyurt Elektrik Kesintisi

Saat 00.00 – 08.00

Kesinti nedeni: Önleyici bakım

Etkilenen bölge: İstiklal Mahallesi

Saat 09.00 – 10.00

Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen bölgeler:

Akçaburgaz Mahallesi, 3093 ve 3095 sokakları

Osmangazi Mahallesi, 3133. Sokak

Saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Kapsamlı havai hat bakımı

Etkilenen bölge: Bağlarçeşme Mahallesi, 1207 ve 1210 sokakları

Saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Yatırım ve yük bölümü çalışması

Etkilenen bölge: İnönü Mahallesi, Doğan Araslı Sokağı

Sarıyer Elektrik Kesintisi

Saat 09.00 – 16.00

Kesinti nedeni: Kapsamlı havai hat bakımı

Etkilenen bölgeler:

Gümüşdere Mahallesi, Sarı Çiçek Sokağı

Kısırkaya Mahallesi, Borda Feneri, Denizatı, Kısırkaya, Kuru Dere, Kiremithane, Tahlisiye, Usturmaç ve Çapa sokakları

Sultangazi Elektrik Kesintisi

Saat 09.00 – 18.00

Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması

Etkilenen bölgeler:

Cebeci Mahallesi, Birinci Cebeci, 2453/2, 2454, 2455, 2543, 2545, 2547, 2549, 2551 sokakları

Eski Edirne Asfaltı

Çanakkale Şehitleri Sokağı

Aynı kapsamda kesinti uygulanacak diğer bölgeler:

Cebeci Mahallesi, 2470, 2471, 2472, 2474, 2476, 2478, 2479, 2480, 2481, 2518 sokakları

Atatürk, T ve U sokakları

Uğur Mumcu Mahallesi, 2340. Sokak

Cebeci Mahallesi genel sokaklar

Saat 09.00 – 18.00

Kesinti nedeni: Önleyici bakım

Etkilenen bölgeler:

Gaziosmanpaşa İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 813/1. Sokak

Sultangazi İlçesi, Habibler Mahallesi, 2714, 2722, 2723, 2723/1, 2723/2, 2724, 2724/1, 2724/2, 2724/3, 2725 ve A Birinci Sokak