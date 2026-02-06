İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 6-7 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy ilçesi

Merkez Bolluca Mahallesi ve çevresindeki çok sayıda sokakta

06 Şubat 2026 saat 00.00 ile 07.00 arasında

Kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Balaban Mahallesi Boyalık, Firdevs, Harmanlar, Prof. Metin Tufan Er ve Solak Ağa sokaklarında

06 Şubat 2026 saat 09.00 ile 16.00 arasında

Kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Hacımaşlı Mahallesi Osmanlı ve Sazlıbosna Yolu sokakları ile

Başakşehir ilçesi Şamlar Mahallesindeki bazı sokaklarda

06 Şubat 2026 saat 10.00 ile 18.00 arasında

Önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler ilçesi

Çobançeşme Mahallesi genelinde

06 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yenibosna Merkez Mahallesi genelinde

06 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şirinevler Mahallesi Fetih Sokakta

06 Şubat 2026 saat 10.00 ile 14.00 arasında

Abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir ilçesi

Güvercintepe Mahallesindeki birçok sokakta

06 Şubat 2026 saat 09.00 ile 18.00 arasında

Önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesinde Esenkent Bahçeşehir Yolu ve çevresinde

06 Şubat 2026 saat 09.00 ile 12.00 arasında

Abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü ilçesi

Dereağzı ve Kavaklı Mahallelerindeki birçok sokakta

06 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında

Abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kavaklı Mahallesinde çok sayıda sokakta

06 Şubat 2026 saat 14.00 ile 19.00 arasında

Yatırım ile SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt ilçesi

Akçaburgaz Mahallesinde bazı sokaklarda

06 Şubat 2026 saat 08.30 ile 12.30 arasında

Kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi Mahallesinde bazı sokaklarda

06 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında

Abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güzelyurt ve Mevlana Mahallelerinde çok sayıda sokakta

06 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultaniye ve Yenikent Mahallelerinde

06 Şubat 2026 saat 12.00 ile 18.00 arasında

Önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören ilçesi

Gençosman Mahallesindeki birçok sokakta

06 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında

Önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesinde bazı sokaklarda

06 Şubat 2026 saat 10.00 ile 16.00 arasında

Abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şişli ilçesi

Esentepe Mahallesinde Büyükdere, Kore Şehitleri ve Mithat Ulu Ünlü sokaklarında

06 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Cumhuriyet ve Duatepe Mahallelerindeki bazı sokaklarda

06 Şubat 2026 saat 15.00 ile 23.00 arasında

Önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.