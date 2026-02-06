İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 6-7 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul son dakika elektrik kesintisi listesi! 6 Şubat günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 6 Şubat günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
Arnavutköy ilçesi
Merkez Bolluca Mahallesi ve çevresindeki çok sayıda sokakta
06 Şubat 2026 saat 00.00 ile 07.00 arasında
Kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Merkez Balaban Mahallesi Boyalık, Firdevs, Harmanlar, Prof. Metin Tufan Er ve Solak Ağa sokaklarında
06 Şubat 2026 saat 09.00 ile 16.00 arasında
Kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Merkez Hacımaşlı Mahallesi Osmanlı ve Sazlıbosna Yolu sokakları ile
Başakşehir ilçesi Şamlar Mahallesindeki bazı sokaklarda
06 Şubat 2026 saat 10.00 ile 18.00 arasında
Önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bahçelievler ilçesi
Çobançeşme Mahallesi genelinde
06 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Yenibosna Merkez Mahallesi genelinde
06 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Şirinevler Mahallesi Fetih Sokakta
06 Şubat 2026 saat 10.00 ile 14.00 arasında
Abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Başakşehir ilçesi
Güvercintepe Mahallesindeki birçok sokakta
06 Şubat 2026 saat 09.00 ile 18.00 arasında
Önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesinde Esenkent Bahçeşehir Yolu ve çevresinde
06 Şubat 2026 saat 09.00 ile 12.00 arasında
Abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beylikdüzü ilçesi
Dereağzı ve Kavaklı Mahallelerindeki birçok sokakta
06 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında
Abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kavaklı Mahallesinde çok sayıda sokakta
06 Şubat 2026 saat 14.00 ile 19.00 arasında
Yatırım ile SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenyurt ilçesi
Akçaburgaz Mahallesinde bazı sokaklarda
06 Şubat 2026 saat 08.30 ile 12.30 arasında
Kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Osmangazi Mahallesinde bazı sokaklarda
06 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında
Abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Güzelyurt ve Mevlana Mahallelerinde çok sayıda sokakta
06 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sultaniye ve Yenikent Mahallelerinde
06 Şubat 2026 saat 12.00 ile 18.00 arasında
Önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Güngören ilçesi
Gençosman Mahallesindeki birçok sokakta
06 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında
Önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Mehmet Nesih Özmen Mahallesinde bazı sokaklarda
06 Şubat 2026 saat 10.00 ile 16.00 arasında
Abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Şişli ilçesi
Esentepe Mahallesinde Büyükdere, Kore Şehitleri ve Mithat Ulu Ünlü sokaklarında
06 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Cumhuriyet ve Duatepe Mahallelerindeki bazı sokaklarda
06 Şubat 2026 saat 15.00 ile 23.00 arasında
Önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.