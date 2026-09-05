İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 5-6 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

Ambarlı Mahallesi'nde Rüzgarlı Sokak ile Denizköşkler Mahallesi'nde Ersoy Sokak'ta, 5 Eylül 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ambarlı Mahallesi'nde Kocatepe, Nilüfer ve Orkide sokaklarda, 5 Eylül 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

Çobançeşme Mahallesi'nde Aladağ, Genç Osman 1, Köprülü, Latife, Mithatpaşa, Sokullu 1, Söğütlü, Tuna 1, Yaprak 1, Çelik ve Şahmerdan sokaklarda, 5 Eylül 2026 tarihinde 12.00 ile 19.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

Altınşehir Mahallesi'nde Barbaros ve Cennet sokaklarda, 5 Eylül 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kayabaşı Mahallesi'nde Neşet Ertaş Sokak'ta, 5 Eylül 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

Yakuplu Mahallesi'nde Akik Sokak'ta, 5 Eylül 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

Oruçreis Mahallesi'nde, 6 Eylül 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şişli

Mecidiyeköy Mahallesi'nde Ayfer, Ağaoğlu, Can ve Şehit Er Cihan Namlı sokaklarda, 5 Eylül 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Zeytinburnu

Maltepe Mahallesi'nde, 6 Eylül 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Maltepe Mahallesi'nde, 6 Eylül 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında manevra çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.