İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 31 Aralık-1 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 31 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

31 Aralık 2025 ve 1 Ocak 2026 tarihlerinde planlı kesinti bilgisi bulunmamaktadır.

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

02 Ocak 2026 tarihinde Avcılar ilçesinde elektrik kesintisi

02 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında İstanbul ili Avcılar ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesintinin nedeni abone veya şube bağlantı çalışmalarıdır.

Kesintiden etkilenecek bölgeler şunlardır:

Merkez Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde Beyoğlu, Demet, Fidan, Kanarya, Mahir, Mimarsinan, Nergis ve Yıldırım Beyazıt sokakları.

Aynı saatler arasında Merkez Cihangir Mahallesi'nde Avare, Burnaz, E 5 Yanyol Londra Asfaltı, Emekçi, Ziraat, Ziraat Çıkmazı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, Üzengi ve Şirin sokakları ile Merkez Mahallesi'nde Burnaz, E 5 Yanyol Londra Asfaltı, Engin, Gülistan, Yeşil ve Şirin sokakları da kesintiden etkilenecektir.

Çalışmalar, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde sürdürülecektir.

02 Ocak 2026 tarihinde Bağcılar ilçesinde elektrik kesintisi

02 Ocak 2026 tarihinde saat 15.00 ile 20.00 arasında İstanbul ili Bağcılar ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti, abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecektir.

Kesintiden etkilenecek bölgeler şunlardır:

Merkez Demirkapı Mahallesi'nde 1700, 1715, 1719 ve Velioğlu sokakları.

Fatih Mahallesi'nde 1823, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, Cami ve Velioğlu sokakları.

Çalışmalar süresince iş sağlığı ve güvenliği ön planda tutulacaktır.

02 Ocak 2026 tarihinde Bahçelievler ilçesinde elektrik kesintisi

02 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 20.00 arasında İstanbul ili Bahçelievler ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesintinin nedeni abone veya şube bağlantısı çalışmalarıdır.

Kesintiden etkilenecek bölge Merkez Hürriyet Mahallesi Şahin 1 Sokağıdır.

Çalışmalar, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.