İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 27-28 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Silivri

Fevzipaşa Mahallesi Söğüt Caddesi bölgesinde, 27 Haziran 2026 tarihinde 10.30 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

Cennet Mahallesi’nde, 27 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Cennet Mahallesi Barbaros, Mevlana ve Taşdelen sokaklarında, 27 Haziran 2026 tarihinde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Cumhuriyet Mahallesi Leylek, Yahya Kemal ve Zambak sokaklarında, 27 Haziran 2026 tarihinde 12.00 ile 15.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

Güzelyurt Mahallesi 2114, 2124 ve 2126. sokaklar ile Ertuğrul Gazi, Orhangazi ve Yıldırım Beyazıt sokaklarında; Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 2070, 2120 ve Ufuk sokaklarında; Mehterçeşme Mahallesi 1818. Sokak’ta ve Mevlana Mahallesi Yıldırım Beyazıt Sokak’ta, 27 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Akçaburgaz Mahallesi’nde, 27 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

Tuna Mahallesi 671, 672, 673, 674 ve 680. sokaklar ile Sakarya Sokak’ta, 27 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında deplase çalışması nedeniyle, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece

Ulus Mahallesi Çatalca Yolu Sokak’ta, 27 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım ve yük bölümü çalışması nedeniyle, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Alkent 2000 Mahallesi Alkim Sokak’ta, 27 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında deplase çalışması nedeniyle, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

Barış Mahallesi Sakarya, Samsun, Zafer ve İzmir sokaklarında, 27 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar

Merkez Mahallesi Fırın, Kıta, Marmara, Merkez Cami, Reşitpaşa ve Şamlı sokaklarında, 28 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.