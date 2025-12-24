İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 24-25 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

• 02.00 – 06.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı TM bakımı

Etkilenen bölgeler:

Merkez Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Nenehatun Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, İmrahor Mahallesi, İslambey Mahallesi

Gaziosmanpaşa Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Mahallesi

Sultangazi Merkez Cebeci Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi

• 02.00 – 06.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı TM bakımı

Etkilenen bölgeler:

Merkez Adnan Menderes Mahallesi Sultan Çelebi Mehmet Sokağı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akar, Bağlarbaşı, Dalkılıç, Egemen, Gökhan, Karaağaçlar, Piri Reis ve Çelebi sokakları

• 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Yatırım çalışması ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme

Etkilenen bölgeler:

Merkez Atatürk Mahallesi Pala Sokağı

Boğazköy İstiklal Mahallesi Büşra, Emre, Erciyes, Ziyalı ve İsmet İnönü sokakları

• 09.00 – 16.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı havai hat bakımı

Etkilenen bölgeler:

Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Asfaltı ve Kümbet Sokağı

BAĞCILAR

• 00.00 – 06.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı TM bakımı

Etkilenen bölgeler:

Hürriyet Mahallesi

• 00.00 – 06.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı TM bakımı

Etkilenen bölgeler:

Merkez Hürriyet Mahallesi 116, 117, 121, 122, 123, 125, 127, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ve Mahmutbey sokakları

• 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Etkilenen bölgeler:

Merkez Kemalpaşa Mahallesi 1956, 1958, 1959 ve 1960 sokakları

• 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Etkilenen bölgeler:

Merkez Kemalpaşa Mahallesi 1951, 1953, 1955, 1959 sokakları ve Hacı Bektaşi Veli Sokağı

BAŞAKŞEHİR

• 00.00 – 00.20

Kesinti nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı TM bakımı

Etkilenen bölgeler:

Merkez Kayabaşı Mahallesi Fenertepe, Fetiht epe ve Gurbet sokakları

• 01.00 – 01.20

Kesinti nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı TM bakımı

Etkilenen bölgeler:

Merkez Başak Mahallesi Yunus Emre Sokağı

Başakşehir Mahallesi Anafartalar, Atilla Altıkat, Duru, Fedakar Çıkmazı, Gülbahçe, Kutlu, Mimar Kemalettin, Necati Coşan, Nurettin Topçu, Sarıçam ve Şehzade sokakları

BEYLİKDÜZÜ

• 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Etkilenen bölgeler:

Merkez Adnan Kahveci Mahallesi Cebeci, Kafkas ve Paşabahçe sokakları

• 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması

Etkilenen bölgeler:

Merkez Adnan Kahveci Mahallesi Armutlu, Atakent, Mutlu, Mine, Ozan, Sevda ve Özgürlük sokakları

ESENYURT

• 08.00 – 09.30

Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması

Etkilenen bölgeler:

Akevler Mahallesi

Talatpaşa Mahallesi

• 08.00 – 09.30

Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması

Etkilenen bölgeler:

Merkez Koza Mahallesi 1690, 1691, 1692, 1693 ve 1694 sokakları

• 08.00 – 09.30

Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması

Etkilenen bölgeler:

Merkez Ardıçlı Mahallesi Begonya, Fulya, Funda, Gelincik, Müge, Oya, Palmiye, Petunya ve Sümbül sokakları

• 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması

Etkilenen bölgeler:

Merkez Bağlarçeşme Mahallesi Ahmet Arif ve Bağlarçeşme sokakları

Fatih Mahallesi Ünverdi Sokağı

Pınar Mahallesi 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1263, 1274, 1279, 1282, 1283, 1288, 1576 ve Yaşar Kemal sokakları

KÜÇÜKÇEKMECE

• 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen bölgeler:

Merkez İstasyon Mahallesi 2. Ufuk Sokağı, Halkalı İstasyon Sokağı ve Şafak Sokağı

• 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen bölgeler:

Merkez Mehmet Akif Mahallesi Mert, Türkmen ve Zeytin sokakları