İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 21-22-23 Mayıs İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

21 Mayıs 2026 tarihinde 00.00 ile 06.00 saatleri arasında Hadımköy Mahallesi’nde Cahit Sıtkı Tarancı, Mevlana ve Şebeke sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Boyalık Mahallesi’nde Durusu Park ve Söğütlü sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

22 Mayıs 2026 tarihinde 00.00 ile 06.00 saatleri arasında Hadımköy Mahallesi’nde Abdülezelpaşa, Alparslan Türkeş, Bilnur, Cahit Sıtkı Tarancı, Gazi Paşa, Gurur, Hitit, Mevlana, Pazaryolu, Rukiye, Saime ve Çöl sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Hadımköy Mahallesi Elvan Sokak’ta yeni kablo bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

22 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gökhan Sokak’ta SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Avcılar

21 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Merkez Mahallesi’nde Kasapoğlu, Katip Ahmet, Taksi ve Talimhane sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Cihangir Mahallesi’nde abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Merkez Mahallesi Afacan Sokak’ta abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.00’de Merkez Mahallesi’nde Kasapoğlu, Katip Ahmet, Taksi ve Talimhane sokaklarında kısa süreli bağlantı çalışması gerçekleştirilecektir.

Bahçelievler

21 Mayıs 2026 tarihinde 12.00 ile 18.00 saatleri arasında Hürriyet Mahallesi’nde Ahmet Yesevi ve İkizler sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde 12.00 ile 18.00 saatleri arasında Zafer Mahallesi’nde Ahmet Yesevi, Cumhuriyet ve Türkbeyi sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

21 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Başakşehir Mahallesi Anafartalar Sokak’ta önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

21 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Gürpınar Mahallesi’nde Amber, Filiz, Galip Esmer, Gaye, Gündüz, Işık, Kumsal, Kuğu, Namık Kemal, Pekmez, Seray, Şafak ve Şenol sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

21 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Oruçreis Mahallesi’nde abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Eyüpsultan

21 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Çırçır Mahallesi Dönmez Sokak’ta önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Göktürk Merkez Mahallesi’nde Başdere, Göktürk, Hacı Ahmet ve Meriç sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Göktürk Merkez Mahallesi’nde 1. Yurt, Bacaderesi, Çamlık ve İstanbul sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

22 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1014, 1015, 1022, 1027, 1028, 1038/1, 1040, 1045, 1047, 1048, 1058, 1059, 1059/1, 1059/2, 1061, 1061/1, 1064, 1064/1, 1071, Hoca Ali Aslan, İnönü ve Şehit Mustafa Yeşil sokaklarında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

22 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde 1038, 1040, 1042, 1044, 1045, 1046, 1047, 1050, 1051, 1057, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1072, 1072/1 ve İnönü sokaklarında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güngören

21 Mayıs 2026 tarihinde 07.30 ile 11.30 saatleri arasında Güven Mahallesi’nde Menderes, Seramik, Taşlık ve Yücel sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde 08.00 ile 12.00 saatleri arasında Güven Mahallesi’nde Sarmaşık, Taşlık ve Zeytinlik sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kağıthane

21 Mayıs 2026 tarihinde 00.00 ile 07.00 saatleri arasında Seyrantepe Mahallesi’nde Asaf, Binnur, Can, Cesur, Cevahir, Cevher, Cihad, Cihan, Cihangir, Civan, Doğan, Dönence, Dilek, Ecrin, Kağıthane Barbaros, Murat, Nato, Oğuzeli, Site, Yayıncılar, Yıldız, Zühre, Çalışkan, Çamlıbel, Çamözü, Çardak, Çarıkçı, Çarıkçı Çıkmazı, Çavdar, Çağdaş, Çelikay, Çınarlı, İbni Sina ve İbrahim Karaoğlanoğlu sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Merkez ve Çağlayan mahallelerinde Bahtiyar, Belgin, Limon, Uğur, Bahar, Birol, Cami, Neşe, Rümeysa, Sevinç, Uygun, Yayla, Yeliz, Yıldızhan ve İlkay sokaklarında SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.00 ile 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 03.00 arasında Sultan Selim Mahallesi’nde Eski Büyükdere ve Sultan Selim sokaklarında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

21 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Cebeci Mahallesi’nde 1. Cebeci, 2461, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2479, 2539, 2540, S, T ve U sokaklarında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında İsmetpaşa Mahallesi’nde 134, 136, 69 ve Ordu sokaklarında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 50. Yıl Mahallesi’nde 2197, 2198, D ve E sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi’nde Akşemsettin, Bosna ve Yakamoz sokaklarında dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.