İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 18-19 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy ilçesinde Merkez Anadolu Mahallesi Ayşenur, Fikir ve Hamit sokaklarında saat 09.00 ile 15.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Arnavutköy ilçesinde İmrahor Mahallesi'nde saat 09.30 ile 16.30 arasında abone bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir ilçesinde Başakşehir Mahallesi Cahit Zarifoğlu ve Nurettin Topçu sokaklarında saat 09.00 ile 12.00 arasında önleyici bakım çalışması yapılacaktır.

Aynı ilçede Gülbahçe Sokak'ta saat 11.00 ile 14.00 arasında bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

Başak Mahallesi genelinde saat 12.00 ile 16.00 arasında bakım çalışması yapılacaktır.

Başakşehir Mahallesi Kutlu ve Şehzade sokaklarında ise saat 13.00 ile 16.00 arasında bakım çalışması uygulanacaktır.

Bayrampaşa ilçesinde Yıldırım Mahallesi'nde Ali Fuat Başgil, Neşe, Trabzon, Tunaboylu, Gürsel, Sakarya, Zafer ve Şehitler sokaklarında saat 08.00 ile 15.00 arasında abone bağlantı çalışmaları yapılacaktır.

Kartaltepe Mahallesi'nde çok sayıda sokakta saat 09.00 ile 15.00 arasında trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Beylikdüzü ilçesinde Gürpınar Mahallesi Pekmez, Sultan, Ulusal ve İstikbal sokaklarında saat 09.00 ile 15.00 arasında abone bağlantı çalışması yapılacaktır.

Dereağzı Mahallesi'nde aynı saatlerde kesinti olacaktır.

Yakuplu Mahallesi'nde bazı sokaklarda saat 09.00 ile 15.00 arasında havai hat bakımı, bazı sokaklarda ise saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve sistem çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Esenyurt ilçesinde Barbaros Hayrettin Paşa, Cumhuriyet ve Piri Reis mahallelerinde çeşitli sokaklarda saat 09.00 ile 15.00 arasında trafo merkezi bakım çalışması yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa ilçesi ile Sultangazi ilçesinin bazı mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında abone bağlantı çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Ayrıca Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde bazı mahallelerde önleyici bakım çalışmaları yapılacaktır.

Bahçelievler ilçesi Kocasinan Merkez Mahallesi'nde Karadeniz, Kumrulu, Meşe, Şahinbey ve Şehit Hacı Kemal Moğolkoç sokaklarında saat 07.00 ile 15.00 arasında abone bağlantı çalışması yapılacaktır.

Sarıyer ilçesinde Poligon, Reşitpaşa ve Tarabya mahallelerinde saat 08.00 ile 15.00 arasında trafo merkezi bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Demirciköy ve Kumköy mahallelerinde ise saat 09.00 ile 15.00 arasında havai hat bakım çalışması yapılacaktır.