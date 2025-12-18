Haberler

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 18-19 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Güncelleme:
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 18 Aralık günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

18 Aralık 2025 tarihinde 02.00 ile 06.00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Kesintiden Merkez Haraççı Mahallesi ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Taşoluk Mahallesi ve Çilingir Mahallesi sınırları içerisindeki çok sayıda cadde ve sokak etkilenecektir.

18 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında kapsamlı havai hat bakımı yapılacaktır.

Kesintiden Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisindeki sokaklar etkilenecektir.

BAĞCILAR

18 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Kesintiden Güneşli Mahallesi, Demirkapı Mahallesi, Yenimahalle Mahallesi ve Kirazlı Mahallesi sınırları içerisindeki cadde ve sokaklar etkilenecektir.

BAŞAKŞEHİR

18 Aralık 2025 tarihinde 01.00 ile 01.20 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Kesintiden Başakşehir Mahallesi sınırları içerisindeki çeşitli sokaklar etkilenecektir.

18 Aralık 2025 tarihinde 08.00 ile 09.30 saatleri arasında önleyici bakım çalışması yapılacaktır.

Kesintiden Bahçeşehir Birinci Kısım Mahallesi ile Bahçeşehir İkinci Kısım Mahallesi sınırları içerisindeki sokaklar etkilenecektir.

ESENLER

18 Aralık 2025 tarihinde 00.00 ile 01.00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Kesintiden Oruçreis Mahallesi etkilenecektir.

18 Aralık 2025 tarihinde 00.30 ile 01.30 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Kesintiden Oruçreis Mahallesi Vadi ve İdris Nebi sokakları etkilenecektir.

18 Aralık 2025 tarihinde 01.00 ile 02.00 saatleri arasında ve 16.00 ile 17.00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Kesintiden Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Sokak etkilenecektir.

ESENYURT

18 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 10.00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Kesintiden Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi sınırları içerisindeki sokaklar etkilenecektir.

18 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında kapsamlı havai hat bakımı yapılacaktır.

Kesintiden Bağlarçeşme Mahallesi sınırları içerisindeki sokaklar etkilenecektir.

18 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması yapılacaktır.

Kesintiden Güzelyurt Mahallesi sınırları içerisindeki sokaklar etkilenecektir.

KAĞITHANE

18 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması yapılacaktır.

Kesintiden Talatpaşa Mahallesi sınırları içerisindeki sokaklar etkilenecektir.

18 Aralık 2025 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması yapılacaktır.

Kesintiden Hamidiye Mahallesi etkilenecektir.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
