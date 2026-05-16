İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 16-17 Mayıs İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Arnavutköy ilçesinin Merkez Anadolu Mahallesi’nde bulunan Ay Sokak çevresinde 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 19.00 ile 23.00 arasında yatırım ve yeni kablo bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağcılar

Bağcılar ilçesinin Demirkapı Mahallesi’nde 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1604, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611 ve 1615 numaralı sokaklar ile Halide Edip Adıvar Sokak’ta; Yenimahalle Mahallesi’nde ise 1513 ve 1519 numaralı sokaklar, Bağcılar Asfaltı ve Şehit Güntay Polat Sokak çevresinde 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar ilçesinin Göztepe Mahallesi’nde 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Göztepe Mahallesi’nde bulunan 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2283, 2385, 2386, 2387, 2388, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2398 ve 2399 numaralı sokaklar ile Orhan Gazi ve İnönü Sokak çevresinde 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.05 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

Başakşehir ilçesinin Başak Mahallesi’nde bulunan Hüdavendigar ve Reşat Nuri Güntekin Sokak çevresinde 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başak Mahallesi’nde bulunan Reşat Nuri Güntekin Sokak çevresinde 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başak Mahallesi’nde bulunan Mimar Sinan ve Reşat Nuri Güntekin Sokak çevresinde 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir Mahallesi’nde 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.00 ile 16.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesinin Barış Mahallesi’nde 17 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

Esenler ilçesinin Oruçreis Mahallesi’nde bulunan Giyimkent 4. Sokak çevresinde 17 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

Güngören ilçesinin Merkez Mahallesi’nde bulunan Ali Efe Çıkmazı, Ali Ruhi Bozkır, Atatürk, Badem, Burçak, Bülbül, Cumhuriyet Meydanı, Defneli, Efe, Fevzi Çakmak, Gökhan, Gönyeli, Kemaliye, Saka, Sandal, Serdar, Tınaz, Toros, Türker, Ufuk ve Özdenler sokaklarında 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.01 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Silivri

Silivri ilçesinin Beyciler Mahallesi’nde bulunan İstasyon Caddesi çevresinde 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri ilçesinin Yolçatı Mahallesi’nde bulunan Değerli Sokak ile Çeltik Mahallesi’nde bulunan Deste Çıkmazı, Devlet, Dokuzluk, Egemenlik, Ermişler, Evrensel, Kamelya, Kerem, Kuruçeşme, Köşk, Orhan, Sahilboyu, Sayın, Stad, Söğütlük, Tatar, Taşçı, Temaşa, Tünel, Ulaşım, Yasemen, Yemiş, Ziverbey, Çamdağı, Çanta, Çerkezköy ve İskenderiye sokaklarında 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan altyapının yenilenmesi çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Seymen Mahallesi’nde bulunan Gazi Yiğit Sokak ve Atatürk Caddesi çevresinde 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan altyapının yenilenmesi çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.