İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 15-16 Mayıs İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Arnavutköy ilçesi Deliklikaya Mahallesi’nde Heybetli ve Işıl sokaklarında 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı mahallede Heybetli, Hisar, İftihar, İmren ve İrfan sokaklarında da 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar

Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi’nde Ahmet Taner Kışlalı, Demir, Menekşe, Pınar, Reşitpaşa ve İncesu sokaklarında 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Denizköşkler Mahallesi’nde Denizköşkler ve Hürriyet sokaklarında aynı tarih ve saatler arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Merkez Mahallesi’nde Demir ve Pınar sokaklarında 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

Merkez Mahallesi’nde Burnaz ve Yeşil sokaklarında aynı saatlerde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Denizköşkler Mahallesi’nde Adalet, Denizköşkler, Hürriyet, Sülün ve İlkem sokaklarında da 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi’nde Bademli ve Bakır sokaklarında 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Zafer Mahallesi Mesut 1 Sokak’ta aynı tarih ve saatlerde yatırım ve dönüşüm çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çobançeşme Mahallesi Köprülü Sokak’ta ise 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Başakşehir

Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi’nde Hüdavendigar ve Reşat Nuri Güntekin sokaklarında 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başak Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Sokak’ta aynı tarih ve saatlerde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başak Mahallesi’nde Mimar Sinan ve Reşat Nuri Güntekin sokaklarında da 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir Mahallesi’nde ise 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.00 ile 16.00 arasında abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa

Bayrampaşa ilçesi Kartaltepe Mahallesi’nde Cicoz Yolu, Kanarya ve Şener sokakları ile Muratpaşa Mahallesi’nde Ata ve Orhangazi sokaklarında 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Altıntepsi Mahallesi’nde Altıntepe, Gazi Osman Paşa ve Kıvanç sokaklarında aynı tarih ve saatlerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yıldırım Mahallesi’nde Burç, Magosa, Uludağ, Özer ve Şehitler sokaklarında 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yine Yıldırım Mahallesi’nde Aliya İzzetbegoviç, Koç ve Zafer sokaklarında aynı saatlerde elektrik verilemeyecektir.

Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi’nde 100., 108., 116., 37., 82., 84., 86., 88., 90., 92., 94. ve 96. sokaklar ile Başkent, Kervansaray, Mareşal Fevzi Çakmak ve Osman Gazi sokaklarında 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yakuplu Mahallesi’nde 112., 134., 136. ve 140. sokaklar ile Malazgirt Sokak’ta da aynı tarih ve saatlerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çatalca

Çatalca ilçesi Kaleiçi Mahallesi’nde Gökçeali, Hanice, Öztürk Çıkmazı ve Şair Necmettin Halil Onan sokaklarında 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.05 ile 18.05 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kaleiçi Mahallesi’nde Asaf, Hanice, Kıbrıs Şehidi Abdülkadir Tanguç, Kıran ve Kızılca sokakları ile İnceğiz Mahallesi Mera Çıkmazı Sokak’ta aynı tarih ve saatlerde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yazlık Mahallesi’nde Başoğlu, Bora, Botanik, Boz, Bozdağ Çıkmazı, Bozdoğan, Bozkaya, Bozkır, Doğanyol, Kordon ve Yetkin sokaklarında 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.45 ile 18.45 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

Esenler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde 1052., 1054., Aşık Veysel ve Karatay sokakları ile Menderes Mahallesi’nde Endülüs ve Karatay sokaklarında 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

Silivri ilçesi Alipaşa Mahallesi Derinyol Sokak ile Küçük Kılıçlı Mahallesi’nde Cihat, Darvadi, Gülcük, Gültaş, Halil Metin Çıkmazı, Hamamdere, Hamzabey Çıkmazı, Hüsran Çıkmazı, Keşan, Kuştepe Çıkmazı, Miğfer, Sarımehmet, Sıvat, Tazegül, Yüzer ve İsmail Kamil Kılıç sokaklarında 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Seymen Mahallesi’nde Hüsran, Adi, Ekran, Aydın ve Okul sokakları ile Gazi Yiğit Caddesi’nde aynı tarih ve saatlerde abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Balaban Mahallesi Uzungöl Sokak’ta 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Balaban ve Gümüşyaka mahallelerinde çok sayıda sokakta 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanacaktır.