İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 14-15 Nisan İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Arnavutköy ilçesinde Atatürk Mahallesi ile Boğazköy İstiklal ve Hicret mahallelerinde birçok sokakta, 14 Nisan 2026 tarihinde saat 00.00 ile 07.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı ilçede Haraççı ve Karlıbayır mahallelerinde çeşitli sokaklarda, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağcılar

Bağcılar ilçesinde Bağlar Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle kesinti yapılacaktır. Aynı saatlerde 15 Temmuz ve Hürriyet mahallelerinde çeşitli sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’nde Fırat Sokak’ta 09.00 ile 12.30 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında bazı sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışmaları, diğer sokaklarda ise kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

Esenler ilçesinde Turgut Reis, Kemer, Namık Kemal ve Fatih mahallelerinde farklı sokaklarda 08.00 ile 15.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nde 1953. Sokak’ta 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kağıthane

Kağıthane ilçesinde Çeliktepe ve Ortabayır mahallelerinde birçok sokakta 09.30 ile 17.30 saatleri arasında ekonomik ömrünü tamamlayan altyapının yenilenmesi çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

Sultangazi ilçesinde İsmetpaşa Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı ilçede Cebeci Mahallesi’nde çeşitli sokaklarda 09.00 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.