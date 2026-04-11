İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 11-12-13 Nisan Beylikdüzü, Esenler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Bayrampaşa

Merkez Yıldırım Mahallesi’nde Akgün, Akşemsettin, Altay, Ali Fuat Başgil, Ardıç, Atlas, Avasköy Yolu, Göktürk, Güzel Yalı, Köy Çıkmazı, Latife, Mor Menekşe, Neşe, Pilot, Rize, Sel, Trabzon, Tunaboylu, Tunca, Zonguldak, Çınar, Özgecan, İbrahim Hakkı ve İlknur sokaklarında 11 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

Merkez Altınşehir Mahallesi’nde Altıntepe ve Çağdaş sokaklarında 11 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

Merkez Yakupolu Mahallesi’nde 200., 202., 204., 59., 63., 65., 67. ve Hürriyet sokaklarında 11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez Adnan Kahveci Mahallesi’nde Ihlamur ve Yüksel sokaklarında 11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Yakupolu Mahallesi’nde Hürriyet Sokağı’nda 11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Büyükçekmece

Merkez Atatürk Mahallesi’nde Aşık Veysel, Bahçecik, Bağçeşme, Burak, Gönül 2, Kılıç Alipaşa, Parmaksız, Sedef, Soylu ve Zinde sokaklarında; Pınartepe Mahallesi’nde Başkent, Esmeray ve Yücedağ sokaklarında 11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

Merkez Havaalanı Mahallesi’nde Gazeteci, Gelendört, Gençtürk, Gezgin, Göral, Görsel ve Taşocağı sokaklarında 11 Nisan 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez Birlik Mahallesi’nde Mehmet Akif İnan Sokağı ile Havaalanı Mahallesi’nde Gülek, Güleryüz, Gülhan, Gülser, Hacı Bayram ve Köyiçi sokaklarında 11 Nisan 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

Merkez Telsizler Mahallesi’nde Beşik ve Ulu sokaklarında 11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Zeytinburnu

Merkez Sümer Mahallesi’nde Prof. Dr. Turan Güneş Sokağı’nda 11 Nisan 2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.