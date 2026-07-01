İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 1-2 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Hadımköy Mahallesi genelinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Hadımköy Mahallesi Abdülezelpaşa, Adnan Menderes, Alparslan Türkeş, Ayasofya, Ceyhun, Dere, Evim, Gündoğmuş, Halit Ziya Uşaklıgil ve Kadri Ender sokaklarında, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bolluca Mahallesi Baki, Battalgazi, Koca Yusuf, Nurbaba, Rezzan, Saraylı ve Vakkas sokaklarında; Hicret Mahallesi Abdullah Gül, Pozan ve Serhat sokaklarında; Mavigöl Mahallesi Abdullah Gül ve Aysima sokaklarında, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

15 Temmuz Mahallesi Bahar ve Gülbahar sokaklarında, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında SCADA ve OSOS çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yenigün Mahallesi Bağcılar Sokak ile Yıldıztepe Mahallesi 584. Sokak bölgelerinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

Altınşehir Mahallesi Kahraman ve Kübra sokakları ile Güvercintepe Mahallesi 1101. Sokak bölgesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Sokak bölgesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

Birlik Mahallesi 857., 858., 859., 864., 865., Karaoğlanoğlu ve Kırım sokakları ile Havaalanı Mahallesi Kırım Sokak bölgesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan altyapının yenilenmesi çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler ilçesindeki bazı bölgelerde, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 16.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

Yeşilkent Mahallesi 2011. Sokak bölgesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Namık Kemal ve Zafer mahallelerindeki bazı bölgelerde, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

Kazım Karabekir Mahallesi 805/2., 807., 810., 811., 813/1., 827., 840., 841/1., 854., 858/1., 859., 859/1., 914., 915., 916., 917., 918., 919., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 956. ve Şehit Sezer Önder sokaklarında, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

Merkez Mahallesi Altın Bakkal, Bayrampaşa, Gazi Osman Paşa, Gören, Poyraz, Sakız, Saray, Söğütlü Çeşme, Yeni, Zübeyde Hanım, Çokünlü, Ünlü ve İkram sokaklarında, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Mahallesi Atatürk, Papatya ve Çinçindere sokakları ile Sanayi Mahallesi Atatürk, Aydın, Dişbudak, Karaağaç, Sami Paşa, Selvili, Tümer ve Vehbibey sokaklarında, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güneştepe Mahallesi Soğanlı ve Özgür sokakları ile Merkez Mahallesi Abdi İpekçi, Altın Bakkal, Arı, Bayrampaşa, Erhan, Hızal, Karınca, Sakız, Sokullu Mehmet Paşa, Söğütlü Çeşme, Uzun Hasan, Yükselen, Çokünlü, Ünlü, İrfan ve İskender sokaklarında, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

Gümüşyaka Mahallesi Akartepe, Bağdat, Beyazlale, Damlapınar, Dağkonak, Denizli, Ekinözü, Elmalık, Eminler, Gümüşyaka Sahilyolu, Haydar Aliyev, Karacaören, Karakitap, Kastamonu, Ortaoba, Osmaniye, Paşabağı, Saatçi, Sümeyra, Tekkiraz, Tevfik Fikret, Yalıköy, Çukurbostan, Özkul, Şehit Abdurrahman Ay ve Şile sokaklarında, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

Esentepe Mahallesi 2423. Sokak, Sultançiftliği Mahallesi 14. Sokak ve İsmetpaşa Mahallesi 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 86., 92., Eski Edirne Asfaltı ve Ordu sokaklarında, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

İsmetpaşa Mahallesi genelinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

İsmetpaşa Mahallesi 134., 79., 81., 83., 84., 85., 86., 87., 92., 95. ve Eski Edirne Asfaltı sokaklarında, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esentepe Mahallesi 2959., 2960. ve 2961. sokaklarında, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

İsmetpaşa Mahallesi 87. Sokak bölgesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.