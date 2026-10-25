İstanbul Barosu seçim sonuçları SON DAKİKA! İstanbul Barosu seçimlerinde kim ne kadar oy aldı? Ümit Kocasakal kaç oy aldı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Barosu seçim sonuçları, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen başkanlık yarışının ardından gündeme geldi. Dokuz adayın yarıştığı seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre Ümit Kocasakal başkan seçildi. İstanbul Barosu seçimlerinde adaylar kaç oy aldı, İbrahim Özden Kaboğlu ve diğer adayların oy sayıları kaç oldu? Peki, İstanbul Barosu seçimlerinde kim ne kadar oy aldı? Ümit Kocasakal kaç oy aldı? Detaylar haberimizde.
İstanbul Barosu'nun 2026-2028 döneminde görev yapacak yeni başkanını belirlemek için gerçekleştirilen seçimde oy sayımının ardından sonuçlar gündeme geldi. 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılan 128. Olağan Genel Kurul kapsamında dokuz aday yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal seçimi kazandı. Peki, İstanbul Barosu seçimlerinde kim ne kadar oy aldı?
İSTANBUL BAROSU SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İstanbul Barosu seçimlerinde oy verme işlemi 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 17.00'de sona erdi. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 128. Olağan Genel Kurul kapsamında, 2026-2028 döneminde görev yapacak baro başkanını ve yönetim organlarını belirlemek üzere oy kullanıldı.
Sandıkların kapanmasının ardından başlayan sayım sürecinde ilk sonuçlar açıklanmaya başladı. Ekonomim ve Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, resmi olmayan sonuçlarda Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı'nın adayı Prof. Dr. Ümit Kocasakal İstanbul Barosu Başkanı seçildi. Kesin sonuçların resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.
İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİNDE KİM NE KADAR OY ALDI?
Resmi olmayan sonuçlara göre adayların aldığı oylar şu şekilde:
Ümit Kocasakal: 9.548 oy
İbrahim Kaboğlu: 6.607 oy
Atakan Selanik: 3.546 oy
Hasan Kılıç: 3.316 oy
Korkut Kanadoğlu: 2.424 oy
Arife Dinç: 1.362 oy
Salih Uçar: 660 oy
Gülbeyaz Karadeniz: 439 oy
Metin Uraçin: 89 oy
Geçersiz ve boş oy: 389
İSTANBUL BAROSU YENİ BAŞKANI KİM OLDU?
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal oldu. Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı'nın adayı olarak seçime katılan Kocasakal, daha önce de İstanbul Barosu Başkanlığı görevini yürütmüştü.
Mevcut başkan Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu ise Değişim İçin Avukatlar Grubu adına yeniden aday oldu. Kocasakal ile Kaboğlu, dokuz adayın yarıştığı seçimde öne çıkan isimler arasında yer aldı.
ÜMİT KOCASAKAL KİMDİR?
11 Mayıs 1966'da Almanya'nın Köln kentinde dünyaya gelen Ümit Kocasakal, Sinoplu bir baba ile Gümülcine göçmeni bir annenin çocuğudur. Kocasakal, dört yaşındayken İstanbul'a gönderildi. Çocukluğunu Sarıyer Büyükdere'de, babaannesi ve dedesinin yanında geçirdi.
1977'de Galatasaray Lisesi'ne başlayan Kocasakal, 1986'da mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü ve 1990 yılında diplomasını aldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde kamu hukuku alanında yüksek lisans yapan Kocasakal, "Karapara Aklama Suçu" konulu teziyle doktorasını tamamladı.
Meslek hayatına Prof. Dr. Köksal Bayraktar'ın yanında avukatlık stajı yaparak başlayan Kocasakal, askerlik döneminde 8. Kolordu Komutanlığı'nda askerî savcı olarak görev yaptı. 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. Ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında uzmanlaşan Kocasakal, profesörlük unvanını aldı. Galatasaray ve Yeditepe üniversitelerinde dersler verdi.
İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİNDE KAÇ ADAY YARIŞTI?
İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu kapsamında başkanlık için dokuz aday yarıştı. Adaylar ve temsil ettikleri grup veya ittifaklar şöyleydi:
Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu – Değişim İçin Avukatlar Grubu
Prof. Dr. Ümit Kocasakal – Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı
Av. Hasan Kılıç – Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ve Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi
Av. Osman Korkut Kanadoğlu – Avukat Hakları Grubu
Av. Arife Gökkaya Dinç – Bağımsız Avukatlar Grubu
Av. Atakan Adem Selanik – Cumhuriyet Avukatları Grubu
Av. Salih Uçar – Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu
Av. Metin Üraçin – İstanbul Avukatlar Birliği Grubu
Av. Gülbeyaz Karadeniz – Bağımsız aday
Aday listesi İstanbul Barosu'nun 2026 seçimlerine ilişkin resmi sayfasında da yer alıyor.
İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILDI?
İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu, 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulun ilk gününde çeşitli değerlendirmeler yapılırken, 25 Ekim Pazar günü baro başkanlığı ve yönetim organları için oy kullanıldı.
Oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesinin ardından sandıklar açılarak oy sayımına geçildi. Seçim sonuçlarıyla birlikte İstanbul Barosu'nun 2026-2028 döneminde görev yapacak yeni yönetiminin belirlenmesi amaçlandı.