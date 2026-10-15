İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI: 15 Ekim İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç?

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İstanbul’da etkili olan kuvvetli sağanağın ardından barajlardaki su seviyeleri yeniden gündeme geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) tarafından açıklanan 15 Ekim 2026 tarihli verilere göre, kent genelindeki barajların toplam doluluk oranı açıklandı. Peki, 15 Ekim İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç? Güncel İstanbul baraj doluluk oranları haberimizde.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul baraj doluluk oranı, 15 Ekim 2026 Perşembe günü açıklanan İSKİ verilerine göre yüzde 45,22'ye yükseldi. 14 Ekim'de yüzde 38,06 olarak ölçülen genel doluluk oranı, bir günlük süreçte 7,16 puan arttı.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından barajlardaki su seviyelerinde yükseliş kaydedildi. Kentte son yılların en yüksek yağış miktarlarından biri ölçülürken, İstanbul'a su sağlayan barajların güncel doluluk oranları da yakından takip edilmeye başlandı.

Açıklanan verilere göre genel doluluk oranı yüzde 50 seviyesinin altında bulunuyor. Barajlar arasındaki doluluk oranları ise birbirinden farklılık gösteriyor. Elmalı Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken Pabuçdere ve Kazandere barajlarındaki oranlar daha düşük seviyelerde ölçüldü.

15 EKİM İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

İSKİ'nin 15 Ekim 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları açıklandı. İstanbul'a su sağlayan 10 barajın güncel doluluk seviyeleri, yüzde 3,41 ile yüzde 100 arasında değişiyor.

Barajların ayrı ayrı açıklanan doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı: Yüzde 62,17

Darlık Barajı: Yüzde 67,74

Elmalı Barajı: Yüzde 100

Terkos Barajı: Yüzde 34,64

Alibey Barajı: Yüzde 68,13

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 29,02

Sazlıdere Barajı: Yüzde 27,47

Istrancalar: Yüzde 84,2

Kazandere Barajı: Yüzde 8,28

Pabuçdere Barajı: Yüzde 3,41

İSKİ tarafından açıklanan verilere göre Elmalı Barajı yüzde 100 doluluk oranıyla listede yer alırken Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 84,2 olarak kaydedildi. Alibey, Darlık ve Ömerli barajlarında da doluluk oranları yüzde 60'ın üzerinde ölçüldü.

Terkos, Büyükçekmece ve Sazlıdere barajlarının doluluk oranları ise yüzde 50'nin altında kaldı. Kazandere Barajı'nda yüzde 8,28, Pabuçdere Barajı'nda ise yüzde 3,41 doluluk oranı açıklandı.

BEYKOZ'DA METREKAREYE 242 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kentte son yılların en yüksek yağış değerlerinden birinin kaydedildiği bildirildi. Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde yoğunlaşan yağışların, 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden biri olduğu belirtildi.

İlçelere göre açıklanan yağış miktarlarında Beykoz ilk sırada yer aldı. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düşerken Eyüpsultan ve Sarıyer'de de yüksek yağış miktarları ölçüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan yağış miktarları şöyle:

Beykoz: Metrekareye 242 kilogram

Eyüpsultan: Metrekareye 190,5 kilogram

Sarıyer: Metrekareye 187,9 kilogram

Açıklanan verilerde Beykoz'u Eyüpsultan ve Sarıyer takip etti. Eyüpsultan'da metrekareye 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanağın ardından İSKİ'nin açıkladığı baraj doluluk oranları da güncellendi. 15 Ekim 2026 itibarıyla kent genelindeki barajların toplam doluluk oranı yüzde 45,22 olarak kaydedildi.