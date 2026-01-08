İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Cuma günü ve hafta sonu İstanbul'da kar var mı? 9-10-11 Ocak İstanbul hava durumu!

Yılbaşı akşamı İstanbul'u beyaza bürüyen kar yağışı, kentte kış havasını hatırlatmıştı. Ancak mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, Ocak ayının ilk günlerinde İstanbul'da bahar havası etkisi yaratmıştı. Uzman meteoroloji raporlarına göre, İstanbul'u yeniden beyaza boyayacak soğuk hava dalgası kapıda. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Cuma günü ve hafta sonu İstanbul'da kar var mı?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Bugün (7 Ocak Çarşamba) itibarıyla sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeyli rüzgarların etkisiyle sıcaklıklarda 10 dereceye varan keskin bir düşüş bekleniyor. Bu durum, Ocak ayının ikinci haftasında kar yağışının geri dönmesinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Kar yağışının başlayacağı tarih ve yoğunluğu, yüksek kesimler ile şehir merkezi arasında farklılık gösterecek. Meteoroloji yetkilileri, özellikle Aydos Tepesi, Çamlıca, Başakşehir ve Çatalca gibi yüksek noktaların hafif bir beyaz örtüyle kaplanabileceğini belirtiyor.

9 OCAK CUMA İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Haftanın son iş gününde İstanbul'da kış yüzünü göstermeye başlayacak. 9 Ocak Cuma günü sıcaklıkların 2-6 derece bandına düşmesiyle birlikte, şehrin farklı bölgelerinde yağış türleri değişiklik gösterecek:

Şehir Merkezi: Yağmur ve karla karışık yağmur geçişleri görülmesi bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli karla karışık yağışlar etkili olabilir.

Yüksek Kesimler: Aydos Tepesi, Çamlıca, Başakşehir ve Çatalca gibi yüksek noktalarda hafif kar yağışı ve beyaz örtü oluşma ihtimali bulunuyor.

HAFTA SONU İSTANBUL'DA KAR VAR MI (10-11 OCAK)?

Hafta sonu İstanbul'da kar yağışı beklentisi, 9 Ocak Cuma günü başlayan soğuk havanın etkisiyle güçlenecek. 11 Ocak Pazar gecesi Karadeniz üzerinden gelen yeni sistemin etkisiyle şehir genelinde kar yağışı bekleniyor.

Gece Sıcaklıkları: 0 derecenin altına düşmesi öngörülüyor. Bu nedenle buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kar Yağışının Yayılımı: Yeni sistemin Pazartesi sabahına kadar İstanbul'un büyük bölümünü etkilemesi bekleniyor. Şehir genelinde kar örtüsü oluşması olası.

Meteoroloji yetkilileri, hafta sonu kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağını, şehir merkezinde ise karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışları görülebileceğini bildiriyor.