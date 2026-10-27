İsrail’de kaç sandık var, sandıkların yüzde kaçı sayıldı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail’de 27 Ekim 2026’da yapılan genel seçimde oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılmaya başlandı. Sayım sürerken gelen ilk sandık çıkış anketleri, seçimin kıyasıya geçtiğini ortaya koydu. Sonuçları anbean takip eden kamuoyu ise “İsrail’de kaç sandık var?” ve “sandıkların yüzde kaçı sayıldı?” sorularına yanıt arıyor.
İsrail genelinde yaklaşık 7,3 milyon seçmen, 12 bin 18 seçim istasyonunda oy kullandı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım başladı; ancak açılan sandık oranına ilişkin resmi veriler henüz paylaşılmadı. İlk sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu’nun Likud Partisi önde görünürken, Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun Netanyahu koalisyonunu geride bıraktığı ancak hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadığı belirtildi. İşte İsrail seçimlerinde son durum.
İSRAİL’DE KAÇ SANDIK VAR?
İsrail’de bu seçimde oy kullanmak için ülke genelinde 12 bin 18 seçim istasyonu kuruldu. Yaklaşık 7,3 milyon seçmen, 120 üyeli Knesset’in yeni üyelerini belirlemek için bu sandıklarda oy kullandı.
SANDIKLARIN YÜZDE KAÇI SAYILDI?
Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başlandı. Ancak sayımın hangi oranda tamamlandığına ilişkin İsrail Merkezi Seçim Komitesi’nden henüz resmi bir veri paylaşılmadı. Sayımın gece boyunca sürmesi bekleniyor. Asker, diplomat ve diğer özel kategorilerdeki seçmenlerin oyları daha geç sayıldığı için kesin tablo birkaç gün içinde netleşecek. Resmi sonuçların 4 Kasım’da onaylanması öngörülüyor.
İLK SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİ NE DİYOR?
Sandıkların kapanmasının ardından açıklanan ilk sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu’nun partisi Likud önde görünüyor. Ancak koalisyon hesaplarında tablo farklı. İsrail devlet televizyonunun aktardığı çıkış anketine göre Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu, Netanyahu’nun koalisyonunu geride bıraktı; fakat muhalefet de hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamadı. Çıkış anketlerinin resmi sonuç niteliği taşımadığını ve kesin tablonun sayımla netleşeceğini hatırlatmak gerekiyor.
KATILIMDA TARİHİ REKOR
İsrail Merkezi Seçim Komitesi’nin verilerine göre seçimde katılım oranı yaklaşık yüzde 74 olarak kaydedildi. Bu oran, seçimlerin aynı aşaması itibarıyla 1973’ten bu yana görülen en yüksek katılım oldu.
SEÇİM ÖNCESİ TAHMİNLER
Seçim öncesi tahminlerde Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi’nin 22 ila 24, Netanyahu liderliğindeki Likud’un ise 21 ila 23 sandalye kazanması bekleniyordu. Naftali Bennett ve Yair Lapid liderliğindeki Birlikte İttifakı’na 13-14, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar’a 8-9 sandalye öngörüldü. Hadash, Balad ve Ta’al’dan oluşan Ortak Liste’nin 9-10, Avigdor Liberman liderliğindeki Yisrael Beiteinu’nun 8, Birleşik Tevrat Yahudiliği’nin 8 sandalye alması bekleniyordu. Aryeh Deri liderliğindeki Şas ile Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Otzma Yehudit’e 7-8’er, Bezalel Smotrich ve Moshe Feiglin liderliğindeki Dini Siyonizm-Zehut ile Mansur Abbas liderliğindeki Ra’am’a ise 5-6’şar sandalye öngörüldü.
İKİ ANA BLOK YARIŞTI
Seçimde 30’dan fazla parti ve liste, yüzde 3,25’lik barajı aşmak için yarıştı. Hükümeti kurmak için mücadele eden iki ana blok bulunuyor. Bunlardan ilki, Netanyahu’nun Likud Partisi önderliğindeki ve aşırı sağcı ile ultra-Ortodoks partilerin yer aldığı koalisyon. İkincisi ise 66 yaşındaki eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi, Demokratlar, Yisrael Beiteinu ve Birlikte İttifakı’ndan oluşan muhalefet koalisyonu.
HÜKÜMET NASIL KURULACAK?
İsrail tarihinde hiçbir parti 120 sandalyelik mecliste tek başına 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamadı. Seçimin ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini en güçlü adaya verecek. Görevlendirilen adayın 61 sandalyeye ulaşacak bir koalisyon kurmak için 28 günü olacak; bu süre 14 gün daha uzatılabilecek. Hükümet kurulamaması halinde ülke yeniden seçime gidebilecek.
SONUÇLAR AÇIKLANDIKÇA GÜNCELLENECEK
Sayımın ilerlemesi ve resmi sonuçların açıklanmasıyla birlikte haberimiz güncellenecek.
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