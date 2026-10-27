İsrail’de kaç sandık var, sandıkların yüzde kaçı sayıldı?

İsrail genelinde yaklaşık 7,3 milyon seçmen, 12 bin 18 seçim istasyonunda oy kullandı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım başladı; ancak açılan sandık oranına ilişkin resmi veriler henüz paylaşılmadı. İlk sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu’nun Likud Partisi önde görünürken, Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun Netanyahu koalisyonunu geride bıraktığı ancak hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadığı belirtildi. İşte İsrail seçimlerinde son durum.

İSRAİL’DE KAÇ SANDIK VAR?

İsrail’de bu seçimde oy kullanmak için ülke genelinde 12 bin 18 seçim istasyonu kuruldu. Yaklaşık 7,3 milyon seçmen, 120 üyeli Knesset’in yeni üyelerini belirlemek için bu sandıklarda oy kullandı.