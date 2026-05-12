Haberler

İsrail Eurovision'a katıldı mı 2026?

İsrail Eurovision'a katıldı mı 2026?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eurovision Şarkı Yarışması yaklaşırken izleyiciler katılımcı ülkeleri araştırmaya devam ediyor. Özellikle “İsrail Eurovision’a katıldı mı?” sorusu, yarışma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Müzikseverler, İsrail’in Eurovision’daki geçmişi ve güncel katılım durumunu öğrenmek istiyor.

Avrupa’nın en büyük müzik organizasyonu olan Eurovision’da ülkelerin katılım listesi gündem olmaya devam ediyor. Bu kapsamda “İsrail Eurovision’a katıldı mı?” sorusu sıkça araştırılıyor. İsrail’in yarışmadaki yeri ve son yıllardaki katılım süreci, Eurovision takipçileri tarafından yakından inceleniyor.

BELÇİKA’DA İSRAİL’İN EUROVISION KATILIMINA PROTESTO

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, RTBF binası önünde toplanan kalabalık, İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etti. “Filistin için Birlik: Soykırıma Sahne Yok” temalı konser öncesinde gerçekleştirilen eylemde, göstericiler sembolik bir cenaze töreni düzenleyerek Belçika’nın yarışmadan çekilmemesine tepki gösterdi. Protesto, Avrupa Yayın Birliği’nin kararlarına yönelik eleştirilerin de yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

RTBF ÖNÜNDE SİMGESİ PROTESTO EYLEMİ DÜZENLENDİ

Başkent Brüksel’de Fransızca kamu yayıncısı RTBF’nin binası önünde bir araya gelen göstericiler, Filistinli gazeteciler ve basın mensuplarının hayatını kaybetmesine dikkat çekti. Eylemde “Basın” yazılı ve Filistin bayrağına sarılı temsili bir tabutla sembolik cenaze töreni gerçekleştirildi. Katılımcılar, “Suç ortaklığına son verin” sloganlarıyla İsrail’in yarışmadaki varlığını eleştirdi.

İSRAİL’İN EUROVISION KATILIMI AVRUPA’DA TARTIŞILIYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle Eurovision’daki varlığı son yıllarda Avrupa’da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Çok sayıda sanatçı, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu, Avrupa Yayın Birliği’ne İsrail’in yarışmadan çıkarılması çağrısında bulunuyor. Bu süreçte bazı ülkelerin boykot kararı aldığı ve yarışmadan çekildiği de dikkat çekiyor.

BELÇİKA’DA KÜLTÜR SANAT DÜNYASINDAN TEPKİ

Belçika’da aralarında sanatçı ve oyuncuların da bulunduğu çok sayıda isim, RTBF’nin İsrail’in katıldığı Eurovision’da yer alma kararını eleştiren ortak bildiriyi imzaladı. Öte yandan Flaman kamu yayıncısı VRT’nin geçmiş yıllarda Eurovision yayınında yaptığı siyasi mesajlar da yeniden gündeme geldi. Avrupa Yayın Birliği’nin kararları ise tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

7 kentimizi birden vurdu, önüne ne kattıysa sürükledi

İran ordusu Bubiyan Adası'na sızmaya çalıştı, Kuveyt nota verdi

İran ordusu adaya sızmaya çalıştı, Körfez ülkesi nota verdi
Kapıkule'de şaşkına çeviren operasyon: Yolcu otobüsünde 2 bin adet canlı yeşil alg ele geçirildi

Yolcu otobüsü ile ülkeye sokmaya çalıştılar! Hepsi canlı

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDerya Torun:

Çok üzücü durum ?? İnsanlar ölüyor, kan akıyor ve biz burada müzik yarışması yapıyoruz... Rabbimiz bütün bu acıları bitirtsin, barış ve selam olsun her yerde ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYunus Güler:

Avrupa Yayın Birliği'nin bu kararı tamamen yanlış, bu tür spor müzik etkinliklerine siyaset karıştırılmamalıydı ya.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAylin Sevil Akpınar:

eskiden bu kadar tartışma olmuyordu, herkes sadece müzik dinlerdi. şimdi her şey siyaset olmuş, eurovision da artık spor değil belli ki. geçmiş yıllar çok daha sakin geçerdi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Lilian Thuram, futbolculara ırkçılık konusunda söz almaları için çağrı yaptı

Dünyanın en büyük sorunlarından biri! Çözmek için herkese çağrı yaptı

İran, ABD ile müzakere için 5 ön şart sundu

Dünya müzakere masasının kurulmasını beklerken İran resti çekti
Arda Güler ve Kenan Yıldız takım arkadaşı olma yolunda

Arda'nın yanına bir Türk daha!
İngiltere’den sürpriz Hürmüz Boğazı hamlesi: Savaş uçakları ve dron savar sistemleri gönderiliyor

Avrupa ülkesinden sürpriz Hürmüz hamlesi: Savaş uçakları havalandı

Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Tarihi ceza! Olaylı maçın faturası belli oldu

Bu saldırının bedeli çok ağır oldu
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki