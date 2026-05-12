İsrail Eurovision'a katıldı mı 2026?

Avrupa’nın en büyük müzik organizasyonu olan Eurovision’da ülkelerin katılım listesi gündem olmaya devam ediyor. Bu kapsamda “İsrail Eurovision’a katıldı mı?” sorusu sıkça araştırılıyor. İsrail’in yarışmadaki yeri ve son yıllardaki katılım süreci, Eurovision takipçileri tarafından yakından inceleniyor.

BELÇİKA’DA İSRAİL’İN EUROVISION KATILIMINA PROTESTO

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, RTBF binası önünde toplanan kalabalık, İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etti. “Filistin için Birlik: Soykırıma Sahne Yok” temalı konser öncesinde gerçekleştirilen eylemde, göstericiler sembolik bir cenaze töreni düzenleyerek Belçika’nın yarışmadan çekilmemesine tepki gösterdi. Protesto, Avrupa Yayın Birliği’nin kararlarına yönelik eleştirilerin de yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

RTBF ÖNÜNDE SİMGESİ PROTESTO EYLEMİ DÜZENLENDİ

Başkent Brüksel’de Fransızca kamu yayıncısı RTBF’nin binası önünde bir araya gelen göstericiler, Filistinli gazeteciler ve basın mensuplarının hayatını kaybetmesine dikkat çekti. Eylemde “Basın” yazılı ve Filistin bayrağına sarılı temsili bir tabutla sembolik cenaze töreni gerçekleştirildi. Katılımcılar, “Suç ortaklığına son verin” sloganlarıyla İsrail’in yarışmadaki varlığını eleştirdi.

İSRAİL’İN EUROVISION KATILIMI AVRUPA’DA TARTIŞILIYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle Eurovision’daki varlığı son yıllarda Avrupa’da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Çok sayıda sanatçı, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu, Avrupa Yayın Birliği’ne İsrail’in yarışmadan çıkarılması çağrısında bulunuyor. Bu süreçte bazı ülkelerin boykot kararı aldığı ve yarışmadan çekildiği de dikkat çekiyor.

BELÇİKA’DA KÜLTÜR SANAT DÜNYASINDAN TEPKİ

Belçika’da aralarında sanatçı ve oyuncuların da bulunduğu çok sayıda isim, RTBF’nin İsrail’in katıldığı Eurovision’da yer alma kararını eleştiren ortak bildiriyi imzaladı. Öte yandan Flaman kamu yayıncısı VRT’nin geçmiş yıllarda Eurovision yayınında yaptığı siyasi mesajlar da yeniden gündeme geldi. Avrupa Yayın Birliği’nin kararları ise tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor.