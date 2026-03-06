Son günlerde sosyal medya platformlarında Türkiye ile İspanya arasında dikkat çekici bir dijital etkileşim yaşanıyor. Özellikle X (Twitter), TikTok ve Instagram gibi platformlarda iki ülkenin kullanıcıları karşılıklı olarak olumlu mesajlar paylaşırken, bu paylaşımlar kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Peki, İspanya olayı nedir? İspanya vizeyi kaldırdı mı? İspanya vize olayı nedir? Detaylar...

İSPANYA OLAYI NEDİR?

Son günlerde gündeme gelen "İspanya Türkiye dostluğu", sosyal medyada Türkiye ve İspanya kullanıcıları arasında başlayan karşılıklı destek mesajlarının hızla yayılmasıyla ortaya çıktı.

Özellikle iki ülke kullanıcılarının birbirlerine yönelik paylaştıkları dostluk mesajları kısa sürede viral hale geldi. Bu paylaşımların yoğunlaşmasıyla birlikte Türkiye'de birçok kişi İspanya'ya yönelik olumlu yorumlar paylaşırken, İspanyol kullanıcılar da benzer şekilde destek mesajları gönderdi.

Bu dijital etkileşimin arkasında ise İspanya'nın son dönemde uluslararası gelişmelere yönelik yaptığı açıklamalar yer aldı. Özellikle İspanya Başbakanı Pedro Sánchez tarafından yapılan savaş karşıtı açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İspanya hükümetinin İran'a yönelik saldırılar kapsamında ABD'nin iki askeri üssünü kullanmasına izin vermemesi uluslararası gündemde önemli bir başlık haline geldi. Bu kararın ardından ABD Başkanı Donald Trump tarafından İspanya'ya yönelik eleştiriler dile getirildi.

Bu gelişmeler sonrasında Pedro Sánchez'in yaptığı "Savaşa hayır" açıklaması kısa sürede sosyal medya platformlarında viral hale geldi. Türkiye'de birçok kullanıcı bu açıklamaya destek veren paylaşımlar yaparken, iki ülke kullanıcıları arasında olumlu bir iletişim ağı oluştu.

İSPANYA VİZE OLAYI NEDİR?

Sosyal medyada hızla yayılan dostluk mesajları ve paylaşımlar, kısa sürede farklı iddiaların da ortaya atılmasına neden oldu. Bu iddiaların başında ise "İspanya Türkiye'ye vizeyi kaldırdı" söylentisi yer aldı.

Paylaşımların hızla yayılmasıyla birlikte birçok kullanıcı bu bilginin doğru olup olmadığını araştırmaya başladı. Ancak söz konusu iddia, resmi kurumlar tarafından doğrulanmış bir gelişmeye dayanmıyor.

İSPANYA VİZEYİ KALDIRDI MI?

Mevcut durumda böyle bir karar bulunmuyor. İspanya, Avrupa'daki Schengen Area üyesi ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İspanya'ya kısa süreli seyahatlerde Schengen vizesi alması gerekiyor.

Turistik, ticari veya kısa süreli ziyaretler için uygulanan bu vize sistemi halen geçerliliğini sürdürüyor. Yani Türkiye'den İspanya'ya seyahat etmek isteyen vatandaşların mevcut vize prosedürlerini takip etmesi gerekiyor.

Özetle sosyal medyada yayılan "İspanya Türkiye'ye vizeyi kaldırdı" iddiası gerçeği yansıtmıyor. Resmi makamlar tarafından açıklanmış böyle bir karar bulunmuyor ve Schengen vize uygulaması yürürlükte kalmaya devam ediyor.