İspanya Hırvatistan maçı hangi kanalda, İspanya Hırvatistan maçı nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İspanya ile Hırvatistan arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde "İspanya Hırvatistan maçı hangi kanalda?" ve "İspanya Hırvatistan maçı nereden CANLI izlenir?" soruları en çok aranan konular arasında yer alıyor. İki takımın zorlu randevusunu ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için yayıncı kuruluş, maç saati ve karşılaşmanın oynanacağı stadyum gibi merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

İSPANYA - HIRVATİSTAN NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Hırvatistan bugün dev bir randevuda karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisi arasındaki bu mücadelenin yayın bilgileri, başlama saati ve oynanacağı stadyum futbolseverlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. İspanya Hırvatistan maçıyla ilgili merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

İspanya ile Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi kapsamında 29 Eylül 2026 Salı akşamı kozlarını paylaşacak. Grubun dengelerini doğrudan etkileyebilecek bu kritik karşılaşmada iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadelenin başlama düdüğü Türkiye saatiyle 21.45'te çalacak. Maç saatinde son dakika değişikliği yaşanma ihtimaline karşı resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler için sevindirici haber yayın cephesinden geldi. İspanya - Hırvatistan maçı, A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece dev mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın her anını şifresiz olarak televizyon başından izleyebilecek.

A HABER HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

A Haber; Digiturk'te 32, D-Smart'ta 35, Kablo TV'de 56, Tivibu'da 57 ve Turkcell TV+'ta 53. kanaldan izlenebiliyor. Bunun yanı sıra kanalın resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayına ulaşmak mümkün. Platformlardaki kanal numaralarının zaman zaman değişebileceği göz önünde bulundurularak, maç öncesinde kullanılan platformun güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor. Ayrıca internet üzerinden yapılan yayınlarda zaman zaman kesinti yaşanabileceği unutulmamalı.

İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya İspanya'nın Sevilla şehrindeki Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ev sahipliği yapacak. Ev sahibi İspanya, taraftarının desteğini arkasına alarak kritik üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Hırvatistan ise zorlu deplasmandan puanla dönerek grup yarışındaki iddiasını sürdürmenin peşinde.

İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLENİR Mİ?

Evet, İspanya - Hırvatistan maçı A Haber aracılığıyla hem televizyon platformlarından hem de kanalın resmi internet sitesinden canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverlerin korsan yayın sitelerinden uzak durması ve karşılaşmayı resmi yayıncı üzerinden takip etmesi tavsiye ediliyor.