İspanya Arjantin muhtemel 11'ler: Dünya Kupası İspanya Arjantin ilk 11'ler açıklandı mı?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği tarihi Dünya Kupası'nda en büyük randevu gelip çattı. Son şampiyon Arjantin ile Avrupa'nın dev gücü İspanya, kupayı müzelerine götürmek için MetLife Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Dev final öncesinde taraftarların en çok yanıtını aradığı Dünya Kupası İspanya Arjantin ilk 11'ler açıklandı mı sorusu, arama trendlerinde zirveye oturdu. Lionel Messi ve Lamine Yamal gibi süper starların karşı karşıya geleceği dev maç öncesi İspanya Arjantin muhtemel 11'ler ve takımlardaki son eksikler, sakatlık raporlarıyla birlikte tüm detaylar haberimizde.

İSPANYA ARJANTİN DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Futbolda dünyanın en büyük kupası sahibini buluyor! 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin, şampiyonluk için tarihi bir savaşa çıkıyor. Dev finale sayılı saatler kala milyonlarca futbolsever, takımların sahaya süreceği kadroları ve yayın bilgilerini merak ederek arama motorlarına akın etti. Peki, dev maç öncesi İspanya Arjantin muhtemel 11'ler listesinde kimler var, Dünya Kupası İspanya Arjantin ilk 11'ler açıklandı mı? İşte dev finalin oynanacağı gün, saat ve şifresiz canlı yayın detayları...

İSPANYA-ARJANTİN DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Futbol tarihine geçecek bu dev randevu, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. İspanya ve Arjantin'in dünya şampiyonluğu için kozlarını paylaşacağı bu dev final müsabakasının başlama saati ise Türkiye saati ile 22:00 olarak belirlendi.

İSPANYA-ARJANTİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dünyanın gözünün çevrileceği FIFA 2026 Dünya Kupası Final maçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin East Rutherford şehrinde bulunan ikonik MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

İSPANYA-ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA? TRT 1 CANLI İZLE FREKANS BİLGİLERİ

İspanya ile Arjantin arasındaki bu tarihi FIFA 2026 Dünya Kupası final maçı, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Dev maçı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz izleyebileceğiniz gibi, televizyon platformlarındaki kanal numaraları şu şekildedir:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

• Vodafone TV: 21. kanal

İSPANYA ARJANTİN İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Dev final öncesinde taraftarların en çok merak ettiği İspanya Arjantin ilk 11'ler henüz açıklanmadı. Teknik direktörlerin sahaya süreceği resmi kadroların maç saatine yaklaşık 1 saat kala duyurulması bekleniyor. Resmi listeler gelir gelmez güncel ilk 11 ve muhtemel 11 detayları haberimizde yer alacaktır.

MUHTEMEL 11'LER

İspanya : Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal.

Arjantin : Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Enzo Fernandes, Mac Allister, Alvarez, Messi.