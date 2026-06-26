İsmail Yüksek Türkiye ABD maçında yok mu, İsmail Yüksek neden yok?

“ İsmail Yüksek Türkiye – ABD maçında oynayacak mı?” sorusu, milli maç öncesinde en çok aranan konular arasında bulunuyor. Orta sahadaki planlamalar ve teknik direktör tercihleri gündemdeyken, İsmail Yüksek’in kadrodaki durumu ve karşılaşmadaki rolü büyük merak konusu olmaya devam ediyor.

MONTELLA’DAN ABD MAÇI ÖNCESİ 5 DEĞİŞİKLİK! KADRODA SÜRPRİZ KARAR

Türkiye millî futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki son maçında 26 Haziran Cuma günü Los Angeles’ta ABD ile karşı karşıya gelecek. Turnuvaya erken veda eden A Milli Takım’da teknik direktör Vincenzo Montella, son karşılaşma öncesinde kadroda dikkat çeken bir revizyona gitme kararı aldı.

TÜRKİYE ABD MAÇI ÖNCESİ PRESTİJ MÜCADELESİ

Dünya Kupası’na grup aşamasında veda eden Türkiye, turnuvanın son maçında ABD karşısına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Los Angeles’ta oynanacak karşılaşmada prestij mücadelesi verirken teknik heyet de farklı isimleri sahaya sürmeye hazırlanıyor.

MONTELLA’DAN 5 OYUNCUYA KULÜBE KARARI

Montella’nın planlamasına göre, ABD maçının ilk 11’inde başlayan 5 önemli isim kulübeye çekilecek. Bu isimlerin Uğurcan Çakır, Merih Demiral, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu olduğu öğrenildi.

MONTELLA’NIN MİLLİ TAKIM KARNESİ

Vincenzo Montella, A Milli Takım’ın başında bugüne kadar 35 maça çıktı. Bu süreçte 20 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde eden deneyimli teknik adam, ABD karşılaşmasıyla birlikte 36. sınavına çıkacak.

GÖZLER ABD MAÇINDA

Turnuvaya erken veda eden Türkiye, ABD karşısında sahaya prestij için çıkarken, Montella’nın kadro tercihleri ve maç içi planlaması da futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Not: Milli takım kadroları maçtan 1 saat önce netleşecek.