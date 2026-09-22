2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Başvuru tarihleri üniversitelere göre değişirken, ilanlar İŞKUR e-Şube üzerinden elektronik ortamda yayımlanıyor. Peki, İŞKUR gençlik programı başvuru ne zaman? 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

2026 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları, üniversitelerin akademik takvimlerine göre kademeli olarak ilan edilmeye devam ediyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için birçok anlaşmalı devlet üniversitesinde başvuru süreci eylül ayı itibarıyla başladı. Ancak Türkiye genelinde tüm üniversiteler için geçerli olan merkezi ve tek bir başvuru tarihi bulunmuyor.

Üniversitelerin başvuru ilanları kendi takvimlerine göre yayımlandığı için öğrencilerin başvuru tarihlerini üniversite bazında takip etmesi gerekiyor. İŞKUR’un resmi internet sitesi ve üniversitelerin ilgili duyuruları, başvuru sürecinin takip edilebileceği kanallar arasında yer alıyor. İŞKUR’un güncel platformunda da Gençlik Programı için başvuru yönlendirmesi bulunuyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU NE ZAMAN?

İŞKUR Gençlik Programı başvurularında Türkiye genelinde geçerli tek bir başvuru tarihi bulunmuyor. Başvurular, üniversitelerin akademik takvimlerine göre kademeli şekilde ilan ediliyor. Bu nedenle bir üniversitede başvurular açılmışken başka bir üniversitede henüz ilan yayımlanmamış olabiliyor.

2026-2027 dönemi başvuruları, eylül ayı itibarıyla anlaşmalı birçok devlet üniversitesinde alınmaya başlandı. Başvuru ilanlarının akademik yıl başlangıcıyla birlikte özellikle eylül, ekim ve kasım aylarında yoğunlaşması bekleniyor.

BAŞVURU TARİHLERİ ÜNİVERSİTEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında son başvuru tarihleri de üniversiteden üniversiteye farklılık gösteriyor. Bu nedenle öğrencilerin yalnızca genel bir tarih araması yerine kendi üniversiteleri tarafından yayımlanan ilanları takip etmesi gerekiyor.

Her üniversite, kendisine ilişkin başvuru duyurusunu kendi sürecine göre yayımladığı için başvurunun ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği üniversitenin ilanından takip edilebiliyor.