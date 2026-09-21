İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 2026: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

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İşkur Gençlik Programı kapsamında yeni dönem başvuruları üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Programın üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütülmesi nedeniyle başvuru süreci Türkiye genelinde tek bir takvim üzerinden ilerlemiyor. Öğrenciler, kendi üniversiteleri için yayımlanan ilanları ve İŞKUR’un resmi duyurularını takip ederek başvuru sürecine ilişkin güncel bilgilere ulaşabiliyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? Detaylar...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İŞKUR Gençlik Programı için tüm üniversiteleri kapsayan tek bir başvuru takvimi bulunmuyor. Programlar üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütüldüğü için başvurular üniversite bazında açılıyor.

Bu nedenle bir üniversitede başvuru süreci başlamışken başka bir üniversitede henüz ilan yayımlanmamış olabiliyor. Öğrencilerin kendi üniversitelerine yönelik ilanları ayrıca takip etmesi gerekiyor.

İŞKUR’un güncel program bilgilerinde Gençlik Programı’nın üniversite öğrencilerine yönelik olarak uygulandığı ve programların üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütüldüğü belirtiliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İŞKUR Gençlik Programı için Türkiye genelinde bütün üniversiteleri kapsayan ortak bir başvuru tarihi açıklanmamıştır. Başvuruların üniversitelerle yapılan iş birlikleri doğrultusunda ilan edilmesi nedeniyle tarih üniversitelere göre değişebilmektedir.

Yeni dönem başvurularının akademik takvimin başlamasıyla birlikte eylül sonu, ekim ve kasım aylarında yoğunlaşarak e-Şube üzerinden erişime açılması beklenmektedir.

Öğrencilerin başvuru tarihini öğrenmek için kendi üniversitelerinin resmi duyurularını ve İŞKUR tarafından yayımlanan ilanları takip etmesi gerekiyor.

İŞKUR’un program bilgilerinde Gençlik Programı’nın haftada 1 ila 3 güne kadar katılım imkânıyla uygulandığı belirtilirken, program kapsamında öğrencilerin üniversite eğitimleriyle birlikte programa katılım sağlamasına yönelik bir yapı bulunuyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuracak öğrencilerin belirlenen katılım şartlarını taşıması gerekiyor. Program kapsamında aranan şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanun'un 5. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

Hane gelir şartını sağlamak,

İŞKUR tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak,

Açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak,

Kaydını dondurmamış veya pasif durumda olmamak.

İŞKUR’un resmi Gençlik Programı sayfasında da programa katılan öğrencilerin devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler olduğu ve programın kısmi ve esnek şekilde uygulandığı belirtiliyor.

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında katılımcılara programa katılım sağladıkları her gün için 1.375 TL cep harçlığı ödeniyor.

İŞKUR’un resmi açıklamasında programların haftada azami 3 güne kadar ve günlük 7,5 saat olarak uygulandığı, katılımcılara katılım sağladıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapıldığı belirtiliyor. Ayrıca program kapsamında genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primlerinin karşılandığı ifade ediliyor.

Başvuruların üniversite bazında açılması nedeniyle öğrencilerin ödeme ve program uygulamasına ilişkin güncel ilanları kendi üniversiteleri üzerinden takip etmesi gerekiyor.