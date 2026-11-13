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İskoçya Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda, İskoçya Kuzey Makedonya nereden CANLI izlenir?

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İskoçya Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda, İskoçya Kuzey Makedonya nereden CANLI izlenir?
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UEFA Uluslar Ligi'nde 13 Kasım 2026 Cuma günü futbolseverleri heyecanlı bir mücadele bekliyor. İskoçya, Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Milli maç arasında oynanacak karşılaşma, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Futbolseverler, İskoçya Kuzey Makedonya maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

İskoçya ile Kuzey Makedonya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.45'te Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. İşte İskoçya Kuzey Makedonya maçının yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar.

İSKOÇYA KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İskoçya Kuzey Makedonya maçı, S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS KAÇINCI KANALDA?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan bir dijital platform. Kanalın Digiturk, D Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında bir kanal numarası bulunmuyor. S Sport Plus'a resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişilebiliyor.

İSKOÇYA KUZEY MAKEDONYA NEREDEN CANLI İZLENİR?

İskoçya Kuzey Makedonya maçını izlemek isteyenler, karşılaşmayı S Sport Plus'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden canlı olarak takip edebilir. S Sport Plus yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlardan ulaşılabiliyor.

İSKOÇYA KUZEY MAKEDONYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, İskoçya Kuzey Makedonya maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izlemek için S Sport Plus aboneliği gerekiyor.

İSKOÇYA KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İskoçya Kuzey Makedonya maçı, 13 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

İSKOÇYA KUZEY MAKEDONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İskoçya ile Kuzey Makedonya arasındaki karşılaşma, Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanacak.

İSKOÇYA KUZEY MAKEDONYA MAÇI CANLI SKOR

Maç daha başlamadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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