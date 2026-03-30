İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 30 MART: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul’un su kaynaklarının durumu, kentin günlük yaşamı ve sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip. Her yıl mevsimsel yağışlar ve su tüketim düzeyine bağlı olarak değişen baraj doluluk oranları, şehrin su yönetimi için en önemli göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. 30 Mart 2026 itibarıyla İSKİ baraj doluluk oranları yayımlandı. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? Detaylar...

İstanbul İSKİ baraj doluluk oranları 30 Mart 2026 tarihi itibarıyla açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) yayımladığı son verilere göre kent genelindeki barajlarda su seviyelerinde mevsimsel yağışlara bağlı olarak dalgalanmalar görüldü. Su rezervleri, özellikle yaz ayları öncesinde içme ve kullanma suyu planlaması için kritik bir gösterge olarak kabul ediliyor ve İSKİ tarafından düzenli aralıklarla kamuoyu ile paylaşılıyor.

ÖMERLİ BARAJ DOLULUK ORANI 30 MART

Ömerli Barajı: yüzde 76,60

İstanbul’un en büyük su rezervlerinden biri olan Ömerli Barajı, son ölçümlere göre yüksek doluluk oranıyla dikkat çekiyor. Hem içme suyu ihtiyacında önemli rol oynayan bu barajda, yağışlı günlerin etkisiyle su seviyesi güçlenmiş durumda.

DARLIK BARAJ DOLULUK ORANI 30 MART

Darlık Barajı: yüzde 70,65

Kentin kuzeyinde bulunan Darlık Barajı da yüzde 70’in üzerinde dolulukla göze çarpıyor. Bu oran, önceki günlerde ölçülen seviyelere göre istikrarlı bir tablo sunuyor.

ELMALI BARAJ DOLULUK ORANI 30 MART

Elmalı Barajı: yüzde 94,37

Elmalı Barajı, İstanbul’daki barajlar arasında en yüksek doluluk oranlarından birine sahip. Bu seviye, bölgede yağışların etkili olduğunu ve su rezervlerinin iyi düzeyde tutulduğunu gösteriyor.

TERKOS BARAJ DOLULUK ORANI 30 MART

Terkos Barajı: yüzde 40,49

İstanbul’un batı kesimlerinde yer alan Terkos Barajı’nın doluluk oranı yüzde 40’larda seyrediyor. Diğer barajlara kıyasla daha düşük olan bu seviyenin yaz öncesi takip edilmesi gerekiyor.

ALİBEY BARAJ DOLULUK ORANI 30 MART

Alibey Barajı: yüzde 46,29

Alibey Barajı’ndaki su miktarı da orta düzeyde kalırken, kentin su ihtiyacının dengelenmesi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

BÜYÜKÇEKMECE BARAJ DOLULUK ORANI 30 MART

Büyükçekmece Barajı: yüzde 39,81

Büyükçekmece Barajı, İstanbul’un su rezervleri arasında görece daha düşük seviyede doluluk gösteriyor. Bu durum, planlı su yönetimi ve tasarruf politikalarının önemini tekrar gündeme getiriyor.

SAZLIDERE BARAJ DOLULUK ORANI 30 MART

Sazlıdere Barajı: yüzde 34,00

Sazlıdere Barajı’nda doluluk seviyesi diğer barajlara göre düşük seyrediyor. Bu, bölgesel iklim etkilerinin ve yağış dağılımının su severek yapısını doğrudan etkilediğini gösteriyor.

ISTRANCALAR BARAJ DOLULUK ORANI 30 MART

Istrancalar Barajı: yüzde 94,75

İstanbul’un kuzeybatısında yer alan Istrancalar Barajı, Elmalı Barajı ile birlikte en yüksek doluluk oranlarından birine ulaştı. Bu da şehir için kritik bir su kaynağının güçlü bir rezervasyona sahip olduğunu ortaya koyuyor.

KAZANDERE BARAJ DOLULUK ORANI 30 MART

Kazandere Barajı: yüzde 59,08

Kazandere Barajı’nın doluluk oranı orta seviyede seyrediyor. Özellikle sıcak ve kurak günlerin yaklaşmasıyla birlikte bu seviyenin izlenmesi büyük önem taşıyor.

PABUÇDERE BARAJ DOLULUK ORANI 30 MART

Pabuçdere Barajı: yüzde 29,67

Listede en düşük doluluk oranı Pabuçdere Barajı’nda ölçüldü. Bu durum, belirli bölgelerde su rezervi yönetimine daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini işaret ediyor.