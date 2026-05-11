Işıl Açıkkar ne dedi, hayvanlarla ilgili ne açıklama yaptı? TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar'ın kedisi mi var?

TRT 1 ekranlarının dikkat çeken isimlerinden Işıl Açıkkar, yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu. Özellikle hayvanlarla ilgili sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırırken, birçok kişi “Ne dedi?”, “Kedisi mi var?” sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Açıklamanın perde arkası ve dikkat çeken detaylar merak konusu oldu. Peki, Işıl Açıkkar ne dedi, hayvanlarla ilgili ne açıklama yaptı? TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar'ın kedisi mi var?

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Işıl Açıkkar, bu kez hayvanlarla ilgili sözleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle kedi sahipliğiyle ilgili ortaya atılan iddialar dikkat çekerken, ünlü sunucunun ne söylediği ve açıklamalarının neden bu kadar konuşulduğu merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

IŞIL AÇIKKAR OLAYI NEDİR?

TRT 1 Ana Haber Bülteni sunucusu Işıl Açıkkar, 10 Mayıs Anneler Günü’nde yayınlanan haber bülteninin kapanışında yaptığı konuşmayla sosyal medyada gündem oldu. Açıkkar’ın canlı yayındaki sözleri kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

“BEN DE BİR PATİLİ ANNEYİM” DEDİ

Canlı yayında konuşan Açıkkar, “Allah henüz beni insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi; ben de bir patili annesiyim” ifadelerini kullandı. Sunucunun evcil hayvan sevgisine vurgu yaptığı konuşma sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Açıkkar’ın açıklamaları sonrası sosyal medya platformlarında çok sayıda paylaşım yapıldı. Bazı kullanıcılar sunucuya destek verirken, bazı kullanıcılar ise sözleri eleştirdi. Tartışmalar kısa sürede gündemin üst sıralarına yükseldi.

GÖREVDEN ALINDIĞI İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada büyüyen tartışmaların ardından TRT yönetiminin Işıl Açıkkar’ı ana haber sunuculuğu görevinden aldığı öne sürüldü. Konuyla ilgili TRT cephesinden ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

IŞIL AÇIKKAR KOVULDU MU?

TRT 1 Ana Haber Bülteni sunucusu Işıl Açıkkar’ın Anneler Günü yayını sırasında kullandığı ifadeler sosyal medyada tartışma yarattı. Tepkilerin ardından Açıkkar’ın görevden alındığı iddia edildi.

