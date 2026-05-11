Kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri olan Işıl Açıkkar da, sunduğu bir programda kullandığı ifadeler sonrası sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Anneler Günü yayınında dile getirdiği sözler, hem izleyiciler hem de dijital platform kullanıcıları tarafından farklı şekillerde yorumlanırken, bu durum spikerin kariyeri ve görev durumu hakkında çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Peki, Işıl Açıkkar kimdir, evli mi? TRT spikeri Işıl Açıkkar ne dedi, görevden alındı mı? Detaylar...

IŞIL AÇIKKAR KİMDİR?

Işıl Açıkkar, 1984 yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. Medya kariyerine oldukça erken yaşlarda adım atan Açıkkar, lise eğitimini Karşıyaka’da sürdürdüğü yıllarda İzmir’in yerel televizyon kanallarından Ege TV’de çalışmaya başlamıştır. Henüz 15–16 yaşlarındayken medya sektörüne giriş yapması, onun mesleki gelişiminde önemli bir başlangıç noktası olmuştur.

Ege TV’de yaklaşık iki yıl boyunca farklı görevlerde bulunan Açıkkar, bu süreçte televizyonculuğun mutfağında deneyim kazanmıştır. Ardından diksiyon ve etkili konuşma üzerine özel eğitimler alarak mesleki yetkinliğini güçlendirmiştir. Bu eğitim süreci, onun ekran önü kariyerinde belirleyici olmuştur.

Daha sonra Yeni Asır bünyesinde yayın yapan Yeni TV ekranlarında görev almaya başlayan Açıkkar, burada hem muhabirlik hem de sunuculuk yaparak çok yönlü bir medya tecrübesi edinmiştir. Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen Işıl Açıkkar, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Akademik sürecinde gazetecilik alanına yönelmiş ve hocalarının da desteğiyle bu alanda ilerlemiştir.

Üniversite yıllarında bir TRT spikerinden aldığı diksiyon ve sunuculuk eğitimi, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Mezuniyetinin ardından bir süre İngiltere’de bulunan Açıkkar, Türkiye’ye döndükten sonra Kanaltürk ekranlarında muhabirlik yapmıştır. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde TRT 1 Ana Haber bülteninde sunucu olarak görev üstlenmiştir.

IŞIL AÇIKKAR EVLİ Mİ?

Işıl Açıkkar’ın özel hayatına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlıdır. Medya kariyerini ön planda tutan Açıkkar, kişisel yaşamını genellikle basın ve sosyal medyadan uzak bir şekilde sürdürmeyi tercih etmektedir.

TRT SPİKERİ IŞIL AÇIKKAR NE DEDİ?

Işıl Açıkkar, TRT 1 Ana Haber sunuculuğu yaptığı dönemde Anneler Günü özel yayınında yaptığı bir açıklama ile gündeme gelmiştir. Canlı yayında kullandığı ifadeler sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştır.

Söz konusu yayında Açıkkar, “Allah henüz beni insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi. Ben de bir patili annesiyim” ifadelerini kullanmıştır.

IŞIL AÇIKKAR GÖREVDEN ALINDI MI, NEDEN?

Işıl Açıkkar hakkında “görevden alındı” iddiaları, Anneler Günü yayınında yaptığı açıklamanın ardından sosyal medyada gündeme gelmiştir. Özellikle “patili anne” ifadesi sonrası bazı platformlarda spikerin TRT 1 Ana Haber sunuculuğundan alındığı yönünde paylaşımlar yapılmıştır.

Ancak bu iddialar resmi kaynaklar tarafından doğrulanmamıştır. TRT tarafından kamuoyuna yapılmış kesin bir görevden alma açıklaması bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu haberler, büyük ölçüde sosyal medya söylentileri ve doğrulanmamış iddialar kapsamında değerlendirilmektedir.