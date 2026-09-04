İsa Aras Mersinli öldü mü yaşıyor mu?

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KAHRAMANMARAŞ OKUL SALDIRISININ FAİLİ ÖLDÜ MÜ? DMM'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısının failinin ölmediğine yönelik sosyal medyada yayılan iddialar gündem oldu. “ Kahramanmaraş okul saldırısının faili öldü mü, yaşıyor mu?” sorusuna yanıt aranırken, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konuya ilişkin açıklama yaptı. DMM, sosyal medya platformlarında paylaşılan söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'DEN FAİLİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının failinin hayatını kaybetmediği yönündeki paylaşımların ardından açıklama yayımladı. DMM tarafından yapılan açıklamada, failin öldüğüne ilişkin önceki bilgilerin aksini savunan sosyal medya paylaşımlarının asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırgan hakkında adli ve tıbbi işlemlerin tamamlandığı ifade edildi. DMM, failin 16 Nisan 2026 tarihinde gömüldüğünü duyurarak sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialara açıklık getirdi.

“İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ”

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecraları ve dijital platformlarda Kahramanmaraş'ta yaşanan olayın failinin ölmediğine ilişkin iddiaların yayıldığı belirtildi.

Merkez, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak kamuoyunun doğrulanmamış sosyal medya içeriklerine itibar etmemesi gerektiğine dikkat çekti.

FAİL 16 NİSAN'DA GÖMÜLDÜ

DMM açıklamasında, saldırganla ilgili adli ve tıbbi süreçlerin tamamlandığı bilgisi paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre fail, 16 Nisan 2026 tarihinde defnedildi.

Böylece sosyal medyada gündeme getirilen “Kahramanmaraş okul saldırısının faili ölmedi” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı resmi açıklamayla bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ OKUL SALDIRISINDA SON DURUM

Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından failin akıbetine ilişkin sosyal medyada farklı iddialar ortaya atılmıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasıyla birlikte, failin adli ve tıbbi işlemlerinin tamamlandığı ve 16 Nisan 2026'da defnedildiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

Yetkililerden gelen açıklamalar doğrultusunda, sosyal medyada yayılan doğrulanmamış bilgilerin kaynağı araştırılmadan paylaşılmaması önem taşıyor.