İsa Aras Mersinli neden öldü? SON DAKİKA! İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu çıktı!

Kahramanmaraş’ta öğrenim gördüğü okula silahlı saldırı düzenlediği belirtilen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin ölümüne ilişkin Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Hazırlanan otopsi raporunda ölüm nedeni, yaralanmanın niteliği ve yapılan adli incelemelere dair ayrıntılı bulgular yer aldı. İnceleme; 2 adli tıp uzmanı, 2 otopsi teknikeri, 1 kameraman ve 1 fotoğraf bilirkişisinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirildi.

İSA ARAS MERSİNLİ NEDEN ÖLDÜ?

Adli Tıp raporuna göre İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni, sağ arka bacağında tespit edilen kesici-delici nitelikteki yaralanmaya bağlı gelişen büyük damar hasarı ve buna bağlı yoğun kan kaybı olarak kaydedildi.

Raporda, yaralanmaya neden olan cismin bir tarafının künt, diğer tarafının ise keskin özellik taşıdığı belirtildi. Bu yaralanmanın büyük damarları etkileyerek ciddi bir dış kanamaya yol açtığı ifade edildi.

Değerlendirmelere göre ölümün temel mekanizması, kontrol altına alınamayan dış kanama sonucu oluşan ciddi kan kaybı oldu. Sağ bacak bölgesindeki 2,5 santimetrelik kesici-delici alet yarasının bu sürecin ana nedeni olduğu raporda yer aldı.

İSA ARAS MERSİNLİ’NİN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Otopsi süreci, çok yönlü bir Adli Tıp heyeti tarafından gerçekleştirildi. Bu kapsamlı ekip, olayın tüm tıbbi ve adli boyutlarını kayıt altına aldı.

Raporda, ölüm sonrası bulguların sistematik şekilde değerlendirildiği ve vücut üzerindeki tüm izlerin detaylı biçimde incelendiği ifade edildi.

Otopsi raporunda İsa Aras Mersinli’nin fiziksel özelliklerine de yer verildi. Buna göre Mersinli’nin yaklaşık 1.79 metre boyunda ve 85-90 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. Ölüm sonrası yapılan incelemelerde, ölü lekelerin vücudun arka ve bası görmeyen bölgelerinde hafif şiddette olduğu tespit edildi. Ayrıca vücudun genelinde kuru kan bulaşlarının bulunduğu kaydedildi.

Adli incelemelerde dikkat çeken bir diğer bulgu, ellerde naylon koruma poşeti bulunması oldu. Bunun yanı sıra sırt bölgesinde 4 adet elektrod pedine rastlandığı raporda yer aldı. Sırt bölgesi, avuç içleri, koltuk altları ve deri kıvrımlarında herhangi bir lezyon tespit edilmediği belirtildi. Bu bulguların tamamı, otopsi kayıtlarına ayrıntılı şekilde işlendi.

Sağ arka bacakta tespit edilen kesici-delici yaralanmanın 2,5 santimetre uzunluğunda olduğu ve tek tarafının künt, diğer tarafının keskin özellik taşıdığı raporda açıklandı.

Bu yaralanmanın büyük damar hasarına yol açtığı ve bunun sonucunda hızlı ve yoğun kan kaybının meydana geldiği belirtildi. Ölümün doğrudan bu fizyolojik süreç sonucunda gerçekleştiği ifade edildi.

Otopsi kapsamında alınan toksikolojik örneklerin detaylı inceleme için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildiği bildirildi. Bu analizlerin devam ettiği ve raporun bu bölümünün henüz tamamlanmadığı kaydedildi.