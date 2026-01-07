İrfan Karatutlu kimdir, hangi partiden? İrfan Karatutlu AK Parti'ye mi geçti?

Türkiye siyasetinde hareketli günler yaşanıyor. 2026 yılının ilk Meclis grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim ettiği rozetlerle üç yeni milletvekili AK Parti'ye katıldı. Bu isimlerden biri de Kahramanmaraş milletvekili İrfan Karatutlu. Peki, İrfan Karatutlu kimdir, hangi partiden? İrfan Karatutlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimzide.

İRFAN KARATUTLU KİMDİR?

Kahramanmaraş milletvekili İrfan Karatutlu, Türkiye siyasetinde son dönemde dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkıyor. 1965 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Karatutlu, uzun yıllardır siyasi yaşamını aktif olarak sürdürmüş ve farklı partilerde görev almıştır. Siyasi kariyerinde özellikle parti içi tutumu ve kamuoyuna yansıyan açıklamalarıyla tanınan Karatutlu, son olarak AK Parti'ye katılarak gündeme geldi.

Karatutlu, geçtiğimiz yıllarda DEVA Partisi'nden istifa ederek bağımsız bir siyasi yol izlemeye başlamış ve AK Parti'nin 2026 yılı ilk Meclis grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan rozetini alarak partisine katılmıştır. Bu katılım, AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısını 275'e yükseltmiştir.

İRFAN KARATUTLU HANGİ PARTİDEN?

İrfan Karatutlu, siyasetteki son dönemi itibarıyla DEVA Partisi'nden istifa eden bir isimdir. DEVA Partisi'ndeki görev süresince çeşitli siyasi çalışmalara imza atmış olan Karatutlu, partiden ayrılma kararını açıklarken kendi vicdani ve siyasi değerlendirmelerini temel almıştır.

Karatutlu'nun siyasi kariyerinde, partiler arası geçişler ve politik duruşunu net bir şekilde ortaya koyması dikkat çekmiştir.

İRFAN KARATUTLU AK PARTİ'YE Mİ GEÇTİ?

Evet, İrfan Karatutlu AK Parti'ye geçmiştir. 2026 yılının ilk Meclis grup toplantısında, DEVA Partisi'nden istifa eden Karatutlu, CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır ve Gelecek Partisi'nden istifa eden İsa Mesih Şahin ile birlikte AK Parti'ye katılmıştır.

Rozet takma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç milletvekiline rozetlerini TBMM'de takmıştır. Katılım sonrası Karatutlu, yaptığı açıklamada, "Kalben vicdanen buradaydım, şimdi bedenen buradayım. Devir sayın cumhurbaşkanımızın yanında durma devridir." ifadelerini kullanarak partiye geçiş nedenini özetlemiştir.

AK Parti'ye katılımıyla birlikte TBMM'deki sandalye sayısı 275'e yükselmiş ve partiye yeni güç kazandırılmıştır. Bu transfer, AK Parti'nin son dönemde gerçekleştirdiği çok sayıda milletvekili katılımının devamı niteliğindedir.

İRFAN KARATUTLU KAÇ YAŞINDA?

İrfan Karatutlu, 1965 doğumlu olduğundan 2026 yılı itibarıyla 61 yaşındadır.

İRFAN KARATUTLU NERELİ?

İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş doğumludur ve siyasi yaşamına da bu şehir üzerinden yön vermiştir.