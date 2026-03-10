İrfan Fidan kimdir? Anayasa Mahkemesi yeni başkan vekili İrfan Fidan kaç yaşında, nereli, evli mi?

Türkiye hukuk camiasında önemli bir gelişme yaşandı. İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili olarak seçildi. Bu atama, hem yargı dünyasında hem de kamuoyunda merak uyandırdı. Peki, İrfan Fidan kimdir? Anayasa Mahkemesi yeni başkan vekili İrfan Fidan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ANAYASA MAHKEMESİ YENİ BAŞKAN VEKİLİ İRFAN FİDAN KİMDİR?

İrfan Fidan, hukuk kariyerine 1997 yılında Ankara adli yargı hâkim adayı olarak başlamış, yıllar içerisinde farklı şehirlerde savcılık ve başsavcılık görevlerinde bulunmuştur. 2021 yılında Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Fidan, deneyimi ve hukuki birikimiyle Türkiye'nin en üst yargı kurumlarından birine liderlik etmeye hazırlanıyor.

İRFAN FİDAN KAÇ YAŞINDA?

İrfan Fidan, 15 Temmuz 1974 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla Fidan 52 yaşındadır.

Hukuk eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Fidan, mezuniyetinin ardından kamu görevine adım atmış ve yaklaşık 25 yılı aşkın süredir farklı adli görevlerde bulunmuştur. Bu deneyim, onu Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine hazırlayan en önemli unsurlardan biridir.

İRFAN FİDAN NERELİ?

İrfan Fidan, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Fatsa'da tamamladıktan sonra yükseköğrenim için Ankara'ya gitmiştir.

Fatsa kökeni, Fidan'ın hukuk kariyerinde gösterdiği disiplin ve kararlılığı şekillendiren temel unsurlardan biri olarak değerlendirilir. Ordu'nun kültürel değerleriyle büyüyen Fidan, hem yerel hem de ulusal düzeyde hukuk alanında önemli bir isim haline gelmiştir.

İRFAN FİDAN EVLİ Mİ?

Kamuoyunda sıkça merak edilen bir diğer konu da İrfan Fidan'ın özel yaşamı oldu. Fidan evli ve iki çocuk babasıdır.

İRFAN FİDAN'IN HUKUK KARİYERİ VE GÖREVLERİ

İrfan Fidan, 1997 yılında Ankara adli yargı hâkim adayı olarak göreve başlamıştır. 1999 yılında stajını tamamlamasının ardından Türkiye'nin farklı şehirlerinde savcılık görevleri üstlenmiştir:

Kayseri Akkışla

Erzurum Aşkale

Zonguldak Çaycuma

Hatay Dörtyol

İstanbul Şişli ve İstanbul Cumhuriyet savcısı

2012 yılında Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 10. madde ile yetkili Cumhuriyet savcısı olarak atanan Fidan, 16 Ocak 2015 ile 26 Temmuz 2016 tarihleri arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini yürütmüştür. Ardından 27 Kasım 2020 tarihine kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini üstlenmiştir.

27 Kasım 2020 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Fidan, Cumhurbaşkanı tarafından 23 Ocak 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmış ve 25 Ocak 2021'de göreve başlamıştır. Bu deneyimli kariyer, Fidan'ı Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine en uygun isimlerden biri haline getirmiştir.