DEAŞ'a yönelik operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 ilçede 43 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, fişek, drone ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalarda, "Taksici Muhammed" kod adlı Orhan Küçük'ün DEAŞ terör örgütü yanlısı şahıslara sözde liderlik ettiği, örgüt mensuplarının kullandığı illegal dernek ve mescitlerde dini içerikli sohbetler düzenlediği, fitre, zekat ve infak adı altında para topladığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, radikal söylemlerde bulundukları, devletin İslami hükümlere göre yönetilmediği ve yöneticilerin şirk içerisinde olduğu yönünde propaganda yaptıkları, ayrıca illegal mescitlere taban kazandırmak amacıyla davet ve tebliğ faaliyetleri yürüttükleri belirlendi.

Bu kapsamda İstanbul'un 4 farklı ilçesinde, 2'si illegal mescit olmak üzere toplam 43 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 42 şüpheliden 39'u yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 milimetre çapında fişek, 2 kesici-delici bıçak, 1 drone ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı