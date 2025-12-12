Haberler

İrem Gül Karakuş kimdir? Zonguldak KYK'da düşerek ölen İrem Gül Karakuş kaç yaşında, nereli?

Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi İrem Gül Karakuş, kaldığı yurdun 9. katından düşerek ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Peki, İrem Gül Karakuş kimdir? Zonguldak KYK'da düşerek ölen İrem Gül Karakuş kaç yaşında, nereli? Olaya dair detaylar haberimizde!

Zonguldak'ta büyük bir üzüntü yaratan olay, KYK'a ait bir öğrenci yurdunda meydana geldi. Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi İrem Gül Karakuş, kaldığı yurdun 9. katından düşerek ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Peki, İrem Gül Karakuş kimdir? Zonguldak KYK'da düşerek ölen İrem Gül Karakuş kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ZONGULDAK KYK'DA DÜŞEREK ÖLEN İREM GÜL KARAKUŞ KİMDİR?

Edinilen bilgilere göre, Karakuş'un ani ölümü, hem öğrenciler hem de ailesi için büyük bir şok oldu. BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yayımladığı mesajda öğrencinin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek ailesine ve üniversite camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Olayın meydana geldiği Kozlu ilçesindeki KYK yurdunda polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Yaralanmanın nedeni henüz net olarak açıklanmadı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İREM GÜL KARAKUŞ KAÇ YAŞINDA?

İrem Gül Karakuş'un yaşıyla ilgili kesin bilgi verilmemekle birlikte, üniversite öğrencisi olması ve ikinci sınıf öğrencisi olarak öğrenim görmesi göz önüne alındığında genç yaşta olduğu anlaşılmaktadır.

İREM GÜL KARAKUŞ NERELİ?

İrem Gül Karakuş'un memleketi hakkında kamuya açıklanmış özel bir bilgi bulunmamaktadır.

OLAYIN DETAYLARI VE SORUŞTURMA

Olay, akşam saatlerinde Kozlu ilçesinde KYK yurdunda meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İrem Gül Karakuş, BEUN Hastanesine kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın kesin nedenini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

