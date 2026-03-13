İran Türkiye SON DAKİKA! İran Türkiye'ye füze mi attı? İran Türkiye'ye mi saldırıyor?

Milli Savunma Bakanlığı, "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

İRAN TÜRKİYE'YE FÜZE Mİ ATTI?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu mühimmatın Türkiye'nin hava sahasına yönelmesi üzerine gerekli savunma tedbirlerinin hızla devreye alındığı belirtildi. Açıklamada, Doğu Akdeniz'de görev yapan NATO hava ve füze savunma sistemlerinin müdahalesiyle tehdidin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"OLAYIN AYDINLATILMASI İÇİN İLGİLİ ÜLKEYLE GÖRÜŞÜLDÜ"

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.

Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."