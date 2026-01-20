İRAN SON DAKİKA: İran'da neler oluyor? İran protestolarında kaç kişi öldü?

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve haftalardır ülke gündemini sarsan protestoların bilançosu giderek ağırlaşıyor. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın (HRANA) paylaştığı son veriler, can kaybı ve gözaltı sayısında ciddi bir artış yaşandığını ortaya koyuyor. Peki, İran'da neler oluyor? İran protestolarında kaç kişi öldü? Detaylar haberimizde.

İRAN SON DAKİKA

İran'da 28 Aralık 2025'te başlayan protestolar 24 günü geride bırakırken, ölü ve gözaltı sayıları her geçen gün güncelleniyor. ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, ülke genelinde doğrulanan son vakalara göre protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 29'a yükseldiğini duyurdu.

Aynı kaynak, gösteriler sırasında 26 bin 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında 180 güvenlik görevlisinin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı. HRANA, bir gün önce yayımladığı raporda ölü sayısını 3 bin 919 olarak açıklamıştı. Bu durum, sahadaki verilerin hızla değiştiğini ve olayların etkilerinin hâlâ sürdüğünü gösteriyor.

İranlı yetkililer ise bugüne kadar protestolarda hayatını kaybeden ya da yaralanan sivillere ilişkin net bir sayı paylaşmadı.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'daki protestolar, ülkenin yerel para biriminin döviz karşısında yaşadığı yüksek değer kaybı ve derinleşen ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı gösterilerle başladı. Kısa sürede birçok kente yayılan eylemler, ülke genelinde geniş çaplı protestolara dönüştü.

Özellikle 8 Ocak'ta Tahran'da şiddetlenen olayların ardından, ülke yönetimi internet erişimini engelleme kararı aldı. Bu karar, hem bilgi akışını hem de uluslararası kamuoyunun gelişmeleri takip etmesini zorlaştırdı. Son günlerde ise internet erişiminin kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlandığı bildiriliyor.

HRANA, protestoların büyük ölçüde sönümlenmiş olmasına rağmen sahadan yeni vakalar doğruladığını ve bu nedenle ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ettiğini belirtiyor. İranlı yetkililer ise şimdiye kadar 3 bin 700'den fazla güvenlik görevlisinin yaralandığını ve olayları provoke ettiği öne sürülen 3 bin kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İRAN PROTESTOLARINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Mevcut verilere göre İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 29 olarak açıklandı. Bu rakam, yalnızca ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı tarafından doğrulanan vakalara dayanıyor.

İranlı yetkililerden protestolardaki toplam can kaybına ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada olaylara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Hamaney, protestolar sırasında "İsrail ve ABD ile bağlantılı kişilerin büyük hasara yol açtığını ve birkaç bin insanı öldürdüğünü" öne sürdü.

Uluslararası kamuoyu, İran'daki gelişmeleri yakından izlerken, resmi ve bağımsız kaynaklar arasındaki rakam farklılıkları dikkat çekiyor. HRANA'nın güncellediği veriler, protestoların İran yakın tarihindeki en ağır insani tablolardan birine yol açtığını ortaya koyuyor.