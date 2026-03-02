İran nükleer bombası var mı, İran'da nükleer silah var mı?

İran'da nükleer silah var mı? Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Batılı ülkeler, İran'ın nükleer faaliyetlerini düzenli olarak izliyor. Resmi açıklamalara göre İran'ın nükleer bombası bulunmuyor, ancak zenginleştirme kapasitesi ve teknolojik altyapısı, kısa sürede nükleer silah üretebileceği endişelerini artırıyor. Bölgesel güvenlik açısından kritik öneme sahip bu konu, dünya kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

İRAN'NN NÜKLEER BOMBASI VAR MI?

İran'ın nükleer programı, yıllardır dünya gündeminde sıcak bir konu olarak tartışılıyor. Batılı ülkeler ve uluslararası kurumlar, İran'ın nükleer silah geliştirme potansiyelini yakından takip ediyor. Peki, günümüzde İran'ın gerçekten nükleer silahı var mı? Uzmanlar ve resmi açıklamalar ne diyor? İşte detaylar.

İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMININ TARİHÇESİ

İran, 1950'li yıllardan bu yana nükleer enerji araştırmaları yapıyor. 1970'lerde ABD desteğiyle başlayan program, 1979'daki İslam Devrimi ile kesintiye uğradı. 2000'li yıllarda İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri hız kazandı ve uluslararası toplumun dikkatini çekti.

2006 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İran'a yönelik yaptırımlar uygulamaya başladı. İran ise nükleer çalışmalarını "barışçıl amaçlı" olarak savundu. Ancak Batılı ülkeler, İran'ın nükleer silah üretme kapasitesine sahip olabileceğini öne sürdü.

NÜKLEER SİLAH KAPASİTESİ TARTIŞMALARI

İran'ın nükleer silah geliştirdiğine dair resmi bir kanıt bulunmuyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İran'ın nükleer programını düzenli olarak denetliyor. 2023 raporlarına göre İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini artırmış olsa da, silah üretimi için kritik seviyede silah-grade uranyuma ulaşmadı.

Uzmanlar, İran'ın nükleer bombaya sahip olmadığını belirtiyor.

ABD ve Avrupa Birliği, diplomasi yoluyla İran'ı nükleer silah üretiminden caydırmaya çalışıyor. 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA), İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sınırlamayı hedefliyordu. Ancak 2018'de ABD'nin anlaşmadan çekilmesiyle, İran tekrar zenginleştirme kapasitesini artırdı.

İRAN VE ULUSLARARASI DENETİMLER

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'daki nükleer tesisleri düzenli olarak denetliyor. Ajans, tesislerdeki faaliyetleri raporlayarak, silah yapımına dair herhangi bir doğrudan kanıt bulunmadığını açıklıyor.

Uzmanlar, İran'ın nükleer silah geliştirme sürecinde teknik olarak ileri bir seviyeye ulaşabileceğini ancak şu anda aktif bir nükleer silah programı bulunmadığını vurguluyor.

İran'ın resmi olarak nükleer silahı bulunmuyor. Uluslararası denetimler, İran'ın silah üretmediğini gösteriyor. Ancak ülkenin nükleer altyapısı ve teknik kapasitesi, kısa sürede nükleer silah geliştirebileceğini gösteriyor. Bu nedenle İran, bölgesel ve küresel güvenlik açısından kritik bir aktör olmaya devam ediyor.

ABD, İran'ın Nükleer Silah Kapasitesine İlişkin Açıklama Yaptı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth düzenlediği basın toplantısında, "İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Her geçen gün kapasitemiz artarken İran'ın kapasitesi azalıyor" dedi.