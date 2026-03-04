İran arap mı, İran etnik kökeni ne? İran'ın yüzde kaçı Türk?

İran'ın etnik yapısı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, İran Arap mı yoksa farklı kökenlerden mi oluşuyor? Farslar, ülkenin en büyük etnik grubunu oluştururken, Azeri Türkleri ve diğer Türk kökenli gruplar da İran nüfusunun önemli bir kısmını kapsıyor. Yapılan araştırmalara göre, İran'daki Türk nüfus oranı yaklaşık %15 civarında ve bu durum ülkenin demografik yapısını etkileyen başlıca unsurlardan biri.

İRAN ARAP MI? İRAN'IN ETNİK YAPISI VE TÜRK NÜFUSU

İran, Orta Doğu'nun en köklü medeniyetlerinden biri olarak, tarih boyunca farklı etnik grupları bir araya getirmiştir. Ülkedeki etnik çeşitlilik, kültürel zenginlik ve sosyal yapının anlaşılması açısından önemlidir. Peki, İran Arap mı? İran'ın etnik kökeni nedir ve Türk nüfusu ne kadar? İşte tüm merak edilenler…

İRAN ARAP MI? FARS ÜLKESİNİN ETİKETİ

İran, Arap ülkesi değildir. Sıklıkla coğrafi olarak Orta Doğu'da yer alması sebebiyle bu karışıklık yaşansa da, İran'ın ana etnik grubu Farslardır. Farslar, ülke nüfusunun yaklaşık %60–65'ini oluşturur ve resmi dil Farsça'dır. İran kültürü, tarihî olarak Arap kültüründen farklıdır; Pers uygarlığı, sanat, edebiyat ve tarihî miras açısından kendine özgü bir yapıya sahiptir.

Arap nüfusu ise İran'da oldukça sınırlıdır. Özellikle Huzistan (Khuzestan) bölgesinde yaşayan küçük Arap toplulukları vardır. Ancak bu topluluklar, İran genel nüfusuna oranla oldukça küçüktür ve ülkenin kültürel dokusunu domine etmez.

İRAN'IN ETNİK YAPISI

İran, sadece Farslardan ibaret değildir. Ülke, çok çeşitli etnik gruplara ev sahipliği yapar:

• Farslar: Ülkenin en büyük etnik grubu. Nüfusun %60–65'ini oluşturur.

• Azeri Türkleri: Yaklaşık %15–20 civarında. Kuzeybatı İran'da yoğun olarak yaşarlar.

• Kürtler: Batı ve kuzeybatı bölgelerinde yoğunlaşır, nüfusun %7–10'unu oluşturur.

• Lur ve Beluciler: Güneybatı ve güneydoğu bölgelerinde yaşarlar.

• Araplar: Huzistan bölgesinde yoğunlaşmıştır, ülke nüfusunun yaklaşık %2–3'ü kadardır.

• Diğer küçük gruplar: Türkmenler, Gürcüler ve Ermeniler gibi topluluklar da sınırlı sayıda bulunur.

Bu çeşitlilik, İran'ın kültürel ve sosyal dokusunu zenginleştirirken, aynı zamanda bazı bölgesel farklılıkları da ortaya çıkarır.

İRAN'DAKİ TÜRK NÜFUSU

İran'daki Türkler, genellikle Azeri Türkleri olarak bilinir ve ülke nüfusunun yaklaşık %15–20'sini oluşturur. Azeri Türkleri, özellikle Tebriz, Urmiye, Zencan ve Erdebil gibi kuzeybatı şehirlerinde yoğun olarak yaşarlar. Bu nüfus, İran'ın siyasi, ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir rol oynar.

Azeri Türkleri, kendi dilleri olan Azerice'yi günlük hayatta kullanırken, resmi işlemlerde Farsça'yı kullanırlar. Bu durum, iki dilin paralel olarak var olduğu bir kültürel yapıyı ortaya çıkarır. Ayrıca İran'daki diğer Türk toplulukları da mevcuttur; örneğin Türkmenler, kuzeydoğu bölgelerinde yaşamlarını sürdürürler.

İRAN'DA ETNİK ÇEŞİTLİLİĞİN KÜLTÜREL YANSIMALARI

İran'ın etnik çeşitliliği, sadece nüfus istatistiklerinden ibaret değildir. Bu çeşitlilik, müzikten mutfağa, edebiyattan geleneklere kadar geniş bir yelpazede hissedilir. Farslar, klasik İran müziği ve şiiriyle bilinirken, Azeri Türkleri kendi halk müziği ve danslarıyla öne çıkar. Kürtler ve Lurlar da kendi folklorik ve kültürel özelliklerini korumaya devam ederler.

Bu etnik zenginlik, İran'ı sadece bir coğrafya değil, aynı zamanda kültürel bir mozaik hâline getirir. Ülke içinde farklı topluluklar, tarih boyunca kendi kimliklerini korurken, aynı zamanda ortak bir İran kültürüne katkıda bulunmuşlardır.

İran Arap ülkesi değildir. Ülkenin ana etnik grubu Farslar olup, Türkler, Kürtler, Araplar ve diğer küçük topluluklar da ülkede yaşamaktadır. Azeri Türkleri, İran nüfusunun yaklaşık %15–20'sini oluşturur ve ülkenin kuzeybatı bölgelerinde yoğunlaşır. Bu etnik çeşitlilik, İran'ın kültürel, sosyal ve tarihî yapısının anlaşılması açısından oldukça önemlidir.