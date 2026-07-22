Apple, iOS 27 için geliştirme sürecini yeni bir beta sürümüyle sürdürüyor. Şirket, yılın ilerleyen döneminde yayınlanacak kararlı sürüm öncesinde 24A5390f yapı numarasına sahip iOS 27 Beta 4 güncellemesini kayıtlı geliştiricilere sundu. Bu sürüm, ayın başında yayınlanan beta 3'ün yerini alırken, Apple'ın ek testlerin ardından aynı yapıyı genel beta kullanıcılarına da sunması bekleniyor. Peki, iOS 27 Beta 4 yenilikler neler? iOS 27 Beta 4'te neler değişti? Detaylar...

IOS 27 BETA 4 YENİLİKLER NELER?

Apple'ın yayınladığı iOS 27 Beta 4 güncellemesi, mevcut özellikleri geliştirmeye yönelik çok sayıda küçük ancak dikkat çeken değişiklik içeriyor. Güncellemede öne çıkan yenilikler şöyle sıralanıyor:

Apple TV uygulamasına Otomatik İndirme özelliği geldi

iOS 27 Beta 4 ile birlikte Ayarlar uygulamasındaki Apple TV bölümüne Otomatik İndirme seçeneği eklendi.

Bu özellik etkinleştirildiğinde, İzlemeye Devam Et bölümünden başlatılan dizilerin sonraki iki bölümü otomatik olarak indiriliyor. İzleme işlemi tamamlandıktan sonra ise indirilen bölümler sistem tarafından siliniyor.

Fotoğraflar için yeni yakınlaştırma seçeneği

Ayarlar uygulamasının Fotoğraflar bölümüne "Fotoğrafları Ekranı Doldurmak İçin Yakınlaştır" seçeneği eklendi.

Bu seçenek etkin olduğunda ekranın en-boy oranına oldukça yakın olan fotoğraflar hafif şekilde yakınlaştırılıyor. Özellik varsayılan olarak açık geliyor.

Beta 3'te eklenen duvar kağıdı efekti kaldırıldı

Apple, beta 3 sürümünde Bildirim Merkezi'ne eklediği duvar kağıdı görünümünü beta 4 ile kaldırdı.

Önceki sürümde ekran aşağı kaydırıldığında ana ekran duvar kağıdındaki obje görünmeye devam ediyordu. Yeni beta sürümünde bu özellik artık bulunmuyor.

Siri ses seçimi ekranı yenilendi

Apple, Siri'nin ses seçimi arayüzünde de değişikliğe gitti.

Özelleştirilebilir ses ayarı bulunmayan cihazlarda kullanıcılar yeni ses ve aksan görünümüyle karşılaşıyor.

Özelleştirilebilir Siri seslerini destekleyen cihazlarda ise Apple'ın ilerleyen dönemde sunacağını açıkladığı daha fazla ses seçeneğine yönelik yeni görünüm yer alıyor.

Şu an için özelleştirilebilir Siri sesleri yalnızca:

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

modellerinde kullanılabiliyor.

Siri önizleme uzunluğu ayarlanabiliyor

Ayarlar uygulamasındaki Siri bölümüne yeni bir seçenek eklendi.

Kullanıcılar Siri uygulamasında gösterilecek önizlemelerin uzunluğunu ayarlayabiliyor. Önizleme beş satıra kadar gösterilebiliyor veya tamamen kapatılabiliyor.

"İsteği Her Zaman Göster" seçeneği

Erişilebilirlik bölümüne eklenen yeni "İsteği Her Zaman Göster" seçeneği sayesinde Siri'ye söylenen komutlar ekranda metin olarak görüntülenebiliyor.

Kamera ayarlarında ProRes Log 2 desteği

Apple ProRes etkinleştirildiğinde Kamera ayarlarında ProRes Log Video Kodlama seçeneği görüntüleniyor.

Burada kullanıcılar:

Log

Log 2

formatları arasında seçim yapabiliyor.

Log 2 formatı, video kaydı sonrasında renk düzenleme ve görüntü düzenlemeleri için dosyada daha fazla bilgi saklıyor.

Wi-Fi ağları için yeni Bağlantı Desteği kontrolü

Yeni beta sürümüyle birlikte her Wi-Fi ağı için Bağlantı Desteği ayrı ayrı etkinleştirilebiliyor veya kapatılabiliyor.

AirPods kontrollerinde yeni görünüm

Apple, Denetim Merkezi'nde yer alan AirPods seçeneklerinin tasarımını yeniledi.

Yeni görünüm içerisinde Uyarlanabilir mod için daha fazla seçenek de yer alıyor.

Dikkat çeken diğer küçük değişiklikler

iOS 27 Beta 4 sürümünde ayrıca şu yenilikler bulunuyor:

Yeni Siri karşılama ekranı

Daha kontrastlı ve daha koyu widget görünümü

Fotoğraflar ve bağlantılar için yenilenen tek dokunuşla yapıştır tasarımı

Kilit ekranı kısayollarında yeni Liquid Glass görünümü

Daha şeffaf ses kaydırıcısı

Ayarlar uygulamasında indeksleme bildirimi

IOS 27 BETA 4'TE NELER DEĞİŞTİ?

Apple'ın yayınladığı dördüncü beta sürümü yalnızca arayüz değişiklikleriyle sınırlı kalmıyor.

iOS 27 Beta 4 kodlarında yer alan "Bu iPhone'daki piller beklendiği gibi çalışıyor." ifadesi, iki pile sahip bir iPhone modeline yönelik referans içeriyor.

Kodlarda yer alan bu ifade, çift bataryalı tasarıma sahip olması beklenen katlanabilir iPhone Ultra modeline işaret ediyor.

Öte yandan Apple, iOS 27'de yer alan tüm özelliklerin her iPhone modelinde kullanılmayacağını da sürdürüyor.

Güncelleme:

iPhone 11 ve sonraki modelleri destekliyor.

Siri AI ve diğer Apple Intelligence özellikleri için daha yeni donanım gerekiyor.

Apple, yaz boyunca iOS 27 beta testlerini sürdürmeye devam edecek. Geçtiğimiz hafta genel beta sürümü de kullanıcılara sunuldu. Resmi iOS 27 sürümünün ise yeni iPhone serisiyle birlikte Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.