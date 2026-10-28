Instagram’da profiline bakanları görmek mümkün mü?

Instagram’da profilinize kimlerin baktığını görmek mümkün değil. Platform, profil ziyaretçilerinin isimlerini hiçbir kullanıcıya göstermiyor ve bu yönde resmi bir özellik bulunmuyor. Profesyonel hesaplar yalnızca profillerinin toplam kaç kez ziyaret edildiğini görebiliyor; ancak bu kişilerin kim olduğu paylaşılmıyor. Profil ziyaretçilerini gösterdiğini iddia eden uygulamalar ise kullanıcıları ciddi güvenlik risklerine açık hale getiriyor. İşte konuya dair bilinmesi gerekenler.

INSTAGRAM’DA PROFİLİME KİMLERİN BAKTIĞINI GÖREBİLİR MİYİM?

Hayır. Instagram, profilinizi ziyaret eden kişilerin isimlerini göstermiyor. Platformda bu bilgiyi sunan bir ayar, gizli menü ya da özellik bulunmuyor. Zaman zaman Instagram’ın böyle bir özelliği test ettiğine dair söylentiler gündeme gelse de şu ana kadar kullanıcılara sunulan resmi bir profil ziyaretçisi listesi yok.

PROFİL ZİYARETÇİ SAYISI GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Kişisel hesabını işletme ya da içerik üreticisi hesabına, yani profesyonel hesaba çeviren kullanıcılar, Instagram’ın istatistik paneli üzerinden profillerinin belirli bir dönemde toplam kaç kez ziyaret edildiğini görebiliyor. Ancak bu veriler yalnızca sayısal olarak sunuluyor; ziyaretçilerin isimleri yer almıyor.

INSTAGRAM’DA HANGİ İZLEYİCİLER GÖRÜLEBİLİR?

Instagram’da isim bazında izleyicileri görmenin mümkün olduğu bazı alanlar bulunuyor. Paylaştığınız hikâyeleri kimlerin izlediğini, hikâye yayında kaldığı 24 saat boyunca ve sonrasında kısa bir süre daha görebiliyorsunuz. Öne çıkanlar bölümüne eklenen hikâyelerde de ilk paylaşım süresince izleyiciler görülebiliyor. Canlı yayın yaptığınızda ise yayını izleyenlerin listesi anlık olarak görüntülenebiliyor. Gönderilerinizi beğenen, yorum yapan ya da paylaşan hesaplar da görülebiliyor.

PROFİL ZİYARETÇİSİ GÖSTEREN UYGULAMALAR GÜVENİLİR Mİ?

Hayır. Instagram, profil ziyaretçisi bilgilerini üçüncü taraf uygulamalarla paylaşmıyor. Bu nedenle “profiline kim baktı” gibi iddialarla sunulan uygulamaların gösterdiği listeler gerçeği yansıtmıyor. Uzmanlar, bu tür uygulamaların çoğunlukla kullanıcıların Instagram şifrelerini ele geçirmeye, kişisel verilerini toplamaya, ücretli abonelik satmaya ya da yoğun reklam göstermeye yönelik olduğuna dikkat çekiyor.

BU UYGULAMALARIN RİSKLERİ NELER?

Profil ziyaretçisi gösterdiğini iddia eden uygulamalara Instagram kullanıcı adı ve şifre bilgilerini veren kullanıcılar, hesaplarının çalınması, hesaplarından izinsiz paylaşım yapılması ve kişisel verilerinin kötüye kullanılması gibi risklerle karşı karşıya kalabiliyor. Ayrıca Instagram, kullanım koşullarına aykırı üçüncü taraf uygulamalar kullanan hesaplara kısıtlama getirebiliyor.

HESABINIZI NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?

Uzmanlar, Instagram şifresinin hiçbir üçüncü taraf uygulamayla paylaşılmamasını ve hesapta iki adımlı doğrulamanın açık tutulmasını öneriyor. Daha önce bu tür bir uygulamaya giriş bilgilerini verenlerin şifrelerini değiştirmesi ve Instagram ayarlarındaki “Uygulamalar ve internet siteleri” bölümünden bağlı uygulamaları kontrol ederek tanımadıkları erişimleri kaldırması tavsiye ediliyor.