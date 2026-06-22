Haberler

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 22 Haziran Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 22 Haziran Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

22 Haziran sabah saatlerinde bazı Instagram kullanıcıları, uygulamaya erişim ve bağlantı sorunları yaşadığını bildirdi. Akışın yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi ve uygulamaya girişte yaşanan problemler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, "Instagram çöktü mü?" sorusu kullanıcılar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 22 Haziran Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Yaşanan erişim problemlerinin ardından birçok kullanıcı platformun neden açılmadığını ve sorunun kaynağını merak etti. 22 Haziran itibarıyla da bazı kullanıcıların benzer şikâyetleri gündeme taşıması, platformdaki teknik durumun yeniden tartışılmasına neden oldu. Instagram’daki son duruma ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI 22 HAZİRAN'DA MI YAŞANDI?

22 Haziran sabah saatlerinde bazı Instagram kullanıcıları, uygulamada giriş ve içerik yükleme sorunları yaşandığını öne sürdü. Akışın yenilenmemesi, hikâyelerin görüntülenmemesi ve mesajlaşma bölümünde gecikmeler yaşanması sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar "Instagram çöktü mü?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Kullanıcıların bildirdiği şikâyetlerde gönderilerin geç yüklenmesi, bazı içeriklere erişilememesi ve uygulamanın yavaşlaması dikkat çekti. 22 Haziran itibarıyla da benzer şikâyetlerin devam ettiği yönündeki paylaşımlar kullanıcıların dikkatini çekerken, uzmanlar bu tür sorunların yoğun trafik, internet bağlantısı veya sistem güncellemelerinden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, platformun ne zaman tamamen normale döneceğini merak ediyor. Resmi bir açıklama beklenirken, Instagram’daki performansın stabil hale gelip gelmeyeceği yakından takip ediliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti

Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! AK Parti'ye katılıyor
Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi

Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor

Milyonları ilgilendiren düzenleme Meclis'te! Sil baştan değişiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke tarihinde bir ilk! Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi

Sığınağın kapısı açıldı, ülke tarihine geçen skandal patlak verdi
Dev transferde kriz! Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı

Dev transferde kriz! Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru

Cinayet sonrası ilk yüzleşme! Duruşmada Aleyna'yı zora sokan soru
Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 214'e yükseldi

Ülke dev bir mezarlığa döndü! Virüsün bilançosu korkunç boyutlarda
Mardin'de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Yaşlı kadın ölüme böyle gitti
Galatasaray'a Singo şoku! Aylarca yok

Korkulan oldu!

Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti

Yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti