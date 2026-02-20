Haberler

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 20 Şubat Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 20 Şubat Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
Güncelleme:
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Instagram, zaman zaman teknik aksaklıklarla dikkat çekebiliyor. Özellikle yoğun kullanım saatlerinde bazı kullanıcılar akışın güncellenmemesi, paylaşımların yüklenmemesi veya uygulamanın yavaşlaması gibi sorunlarla karşılaşabiliyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 20 Şubat Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılan Instagram, zaman zaman artan veri trafiği veya yapılan güncellemeler nedeniyle erişim problemleriyle gündeme gelebiliyor. Kullanıcılar, uygulamaya girişte yaşanan yavaşlamaları fark ederken, aksaklıkların nedeni ve süresi merak konusu oluyor. Tüm detaylar ve son gelişmeler haberin devamında…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? (20 ŞUBAT CUMA)

20 Şubat Cuma itibarıyla Instagram'da küresel çapta doğrulanmış, uzun süreli ve genel bir çökme olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Kesinti takip platformlarından gelen veriler, ana akış, hikâyeler, Reels ve mesajlaşma gibi temel özelliklerin büyük ölçüde sorunsuz çalıştığını gösteriyor. Ancak bazı kullanıcılar belirli bölgelerde kısa süreli erişim veya performans problemleri yaşıyor.

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 20 Şubat Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Sosyal medyada paylaşılan şikâyetler arasında gönderilerin geç yüklenmesi, hikâyelerin açılmaması, akışın yenilenmemesi ve DM'de gecikmeler öne çıkıyor. Uzmanlar, bu tür aksaklıkların çoğunlukla internet bağlantısı dalgalanmaları, mobil veri yoğunluğu, uygulamanın güncel olmaması, cihaz önbelleği doluluğu veya VPN kullanımı gibi teknik nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 20 Şubat Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Kullanıcı geri bildirimleri, bildirilen sorunların yaygın ve kalıcı bir kesinti niteliği taşımadığını gösteriyor. Çoğu kullanıcı için platform normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Resmî bir açıklama yapılmadığı sürece genel bir çökme beklenmiyor.

Sorun yaşayan kullanıcıların internet bağlantılarını kontrol etmeleri, uygulamayı güncellemeleri ve varsa VPN kullanımını devre dışı bırakmaları tavsiye ediliyor.

