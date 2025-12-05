Instagram çöktü mü? 5 Aralık Cuma Instagram neden açılmıyor?

5 Aralık Cuma sabahı Instagram'da ortaya çıkan beklenmedik erişim problemleri kullanıcıların gündemine oturdu. Gönderilerin açılmaması, akışın yenilenmemesi ve profillere erişimde yaşanan belirgin gecikmeler, platformda yaygın bir aksaklık yaşandığını ortaya koydu. Sorunların kısa sürede sosyal medyada hızla yayılmasıyla birçok kullanıcı yaşadıklarını paylaşarak tartışmayı daha da görünür hâle getirdi. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

5 Aralık Cuma sabahı birçok Instagram kullanıcısı, uygulamaya erişimde çeşitli sorunlarla karşılaştığını bildirdi. Akışın yenilenmemesi, gönderilerin yüklenmemesi ve hikâyelerin açılmaması gibi problemler kısa sürede sosyal medya platformlarında gündeme taşındı. Bu durum, "Instagram çöktü mü?" sorusunu sabah saatlerinin en çok konuşulan konularından biri haline getirdi.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Dijital izleme kaynaklarından edinilen ilk bilgilere göre, yaşanan aksaklıkların tüm kullanıcıları etkileyen genel bir çökme değil, daha çok belirli bölgelerde ortaya çıkan bağlantı problemleri olduğu değerlendiriliyor. Sabah saatlerinde artan yoğun kullanım trafiği de bazı kullanıcıların uygulamaya erişimde gecikmeler yaşamasına neden oldu. Instagram'ın teknik ekiplerinin sorunun kaynağını tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Uzmanlar, bu tarz erişim problemlerinin çoğunlukla kısa süre içinde giderildiğini ifade ediyor. Instagram cephesi de yaşanan aksaklığın geçici olduğuna ve platformun en kısa sürede normale döneceğine dair açıklamalarda bulunuyor. Kullanıcılara, uygulamayı güncellemek, cihazı yeniden başlatmak ve internet bağlantısını kontrol etmek gibi basit adımları denemeleri öneriliyor. Teknik ekiplerin müdahalesiyle Instagram'ın kısa zaman içinde tamamen stabil hale gelmesi bekleniyor.