Sosyal medyada son dönemin dikkat çeken trendleri arasında yer alan 80’ler akımı, kullanıcıların günümüzde çekilmiş fotoğraflarını yapay zekâ araçlarıyla dönemin karakteristik görsel anlayışına dönüştürmesini sağlıyor. Instagram ve TikTok’ta hızla yayılan akımda kabarık saçlar, vatkalı ceketler, retro kıyafetler ve analog fotoğraf dokusu öne çıkıyor. Peki, Instagram 80’ler akımı nasıl yapılır? Yapay zekayla 80’ler fotoğrafı nasıl yapılır? ChatGPT ile 80'ler 90'lar akımı nasıl yapılır? Detaylar...

INSTAGRAM 80’LER AKIMI NASIL YAPILIR?

“80’lerde yaşasaydım nasıl görünürdüm?” fikrinden hareketle hazırlanan görseller, tekil kişiler kadar çiftlerin ve ailelerin de ilgisini çekiyor. Yapay zekâ araçlarıyla hazırlanan bu fotoğraflarda yüz hatlarının korunması ve döneme özgü görsel unsurların fotoğrafa eklenmesi, akımın temel özellikleri arasında bulunuyor.

YAPAY ZEKAYLA 80’LER FOTOĞRAFI NASIL YAPILIR?

Yapay zekayla 80’ler fotoğrafı oluşturmak için öncelikle yüzün net şekilde görüldüğü bir fotoğrafın hazırlanması gerekiyor. Ardından kullanılan yapay zekâ aracına fotoğraf yüklenerek, görselin 1980’lerin fotoğraf anlayışına dönüştürülmesi istenebiliyor.

Fotoğrafın nasıl görünmesinin istendiği verilen komutla ayrıntılı şekilde tarif edilebiliyor. Saç modeli, kıyafet, aksesuar, stüdyo ortamı, ışık ve analog fotoğraf dokusu gibi ayrıntılar prompt içerisinde belirtilebiliyor.

Bu şekilde günümüzde çekilmiş sıradan bir portre, 1980’lerin ortalarında bir fotoğraf stüdyosunda çekilmiş izlenimi verecek şekilde yeniden oluşturulabiliyor.

CHATGPT İLE 80'LER 90'LAR AKIMI NASIL YAPILIR?

ChatGPT ile 80'ler 90'lar akımına katılmak için izlenebilecek adımlar oldukça basit. Kullanıcılar, uygulama üzerinden bir fotoğraf yükleyerek istedikleri döneme ilişkin görsel özellikleri komut şeklinde belirtebiliyor.

CHATGPT’Yİ AÇIN

İlk olarak ChatGPT uygulamasını telefondan veya web tarayıcısından açın.

FOTOĞRAFINIZI YÜKLEYİN

Sohbet ekranında bulunan “+” simgesine tıklayarak yüzünüzün net şekilde göründüğü bir portre fotoğrafını yükleyin.

KOMUT VERİN

Fotoğraf yüklendikten sonra yapay zekâya, görselin nasıl dönüştürülmesini istediğinizi anlatan komutu yazın. İsterseniz kısa bir prompt kullanabilir, isterseniz saçtan kıyafete, arka plandan fotoğraf dokusuna kadar daha ayrıntılı bir tarif oluşturabilirsiniz.

80’LER AKIMI İÇİN HANGİ KOMUTLAR (PROMPT) KULLANILIR?

İstediğiniz sonuca göre basit veya ayrıntılı komutlar kullanılabilir. Verilen komutun içerisinde fotoğrafın 1980’ler dönemine ait bir görünüme dönüştürülmesi, yüzün korunması ve döneme özgü ayrıntıların eklenmesi istenebilir.

Basit komut:

“1980’lerde yaşasaydım nasıl görünürdüm? Bu fotoğrafımı 80’ler tarzında yeniden oluştur.”

Detaylı komut:

“Bu fotoğrafımı 1980'lerin ortalarında bir fotoğraf stüdyosunda çekilmiş gibi yeniden oluştur. Yüzümü ve kimliğimi koru. 80'lere uygun saç stili, kıyafet ve aksesuarlar kullan. Eski analog fotoğraf görünümü, hafif film grenleri ve döneme uygun stüdyo arka planı ekle.”

Bu komutlarla oluşturulan görsellerde 80’li yılların karakteristik saç modelleri, retro kıyafetleri, aksesuarları ve analog fotoğraf görünümünün öne çıkarılması amaçlanıyor. Akımın dikkat çeken yönlerinden biri de kişinin mevcut fotoğrafının, dönemin görsel anlayışıyla yeniden yorumlanması oluyor.