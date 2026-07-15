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İngiltere Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri olan İngiltere - Arjantin mücadelesi öncesinde gözler maçın detaylarına çevrildi. "İngiltere Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, karşılaşmanın yayın bilgileri ve başlama saati merak ediliyor. Peki, İngiltere - Arjantin maçı hangi gün oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar.

İngiltere ile Arjantin'i karşı karşıya getirecek kritik mücadele öncesinde futbolseverler maç programını araştırmaya başladı. "İngiltere Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını arayan sporseverler, karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve maç saatine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte İngiltere - Arjantin maçına dair merak edilen tüm ayrıntılar.

İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin gözü İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak dev mücadeleye çevrildi. "İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, iki güçlü ekibin final bileti için vereceği mücadele büyük ilgi görüyor. İşte karşılaşmaya ilişkin tüm ayrıntılar.

İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Dev mücadele 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Finale yükselmek isteyen iki takım, turnuvanın en kritik maçlarından birinde kozlarını paylaşacak.

İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere ile Arjantin arasındaki yarı final karşılaşması, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Futbolseverler, heyecan dolu mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere - Arjantin karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maç ayrıca TRT'nin dijital yayın platformları ile uyumlu televizyon platformları üzerinden de izlenebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesine ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Modern yapısıyla dikkat çeken statta oynanacak mücadelede kazanan takım adını Dünya Kupası finaline yazdıracak.

İNGİLTERE VE ARJANTİN FİNAL İÇİN SAHADA

Dünya futbolunun iki önemli ekibini karşı karşıya getirecek yarı final mücadelesinde hem İngiltere hem de Arjantin kupaya bir adım daha yaklaşabilmek için sahaya çıkacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma, 15 Temmuz Çarşamba akşamı futbolseverleri ekran başına toplayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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