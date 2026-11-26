İngiliz Anahtarı: Recep Usta filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim ve konusu ne soruları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Onur Öğden'in yönettiği filmin çekimleri Ekim 2024'te İstanbul'da gerçekleştirildi. Çekimlerin önemli bir bölümü Kadıköy'deki Kalamış semtinde bir apartman dairesinde yapıldı. 27 Aralık 2024'te vizyona giren filmin kadrosunda Rüştü Onur Atilla, Nilgün Belgün, Can Yılmaz ve Kadir Çermik gibi isimler yer alıyor.

İNGİLİZ ANAHTARI: RECEP USTA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İngiliz Anahtarı: Recep Usta'nın çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin önemli sahneleri, Kadıköy'ün Kalamış semtindeki bir apartman dairesinde çekildi. Hikâyenin büyük bölümünün bir evde geçmesi nedeniyle çekimler ağırlıklı olarak bu mekânda yapıldı.

İNGİLİZ ANAHTARI: RECEP USTA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Ekim 2024'te başladı ve aynı ayın sonunda tamamlandı. İngiliz Anahtarı: Recep Usta, 27 Aralık 2024'te sinemalarda vizyona girdi. Cocoon Medya yapımı olan filmin yapımcılığını Leman Kurtcan üstlendi. Filmin dağıtımını ise CJ ENM gerçekleştirdi.

İNGİLİZ ANAHTARI: RECEP USTA FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, işini sevmeyen ve isteksizce yapan tesisatçı Recep Usta'nın hikâyesini anlatıyor. Tamir için gittiği bir evde işlenen cinayetin baş şüphelisi olarak gözaltına alınan Recep Usta, kendini bir anda büyük bir karmaşanın içinde buluyor. Yaşanan yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalıştıkça daha da fazla şüphe çeken Recep Usta'nın başı, her adımda biraz daha derde giriyor.

İNGİLİZ ANAHTARI: RECEP USTA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Rüştü Onur Atilla: Recep Usta

Nilgün Belgün

Can Yılmaz

Kadir Çermik

Burak Topaloğlu

Hakan Meriçliler

Itır Esen

Ayşegül Ünsal

Tuna Orhan

İNGİLİZ ANAHTARI: RECEP USTA FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmen koltuğunda Onur Öğden oturuyor. Senaryosunu Alev Meltem Çitci'nin kaleme aldığı film, yaklaşık 1 saat 38 dakika sürüyor.

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