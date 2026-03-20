İncirlik SON DAKİKA! İncirlik'te neden sirenler çaldı? İncirlik'te ne oldu?

İncirlik'te neden sirenler çaldı? İncirlik'te ne oldu? Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nde duyulan siren sesleri kısa süreli paniğe neden oldu. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar üzerine gözler Millî Savunma Bakanlığı'na çevrilirken, yetkililerden konuya ilişkin net bir açıklama geldi. Yapılan resmî bilgilendirmede, herhangi bir saldırı ya da olumsuz durumun söz konusu olmadığı vurgulandı.

Adana'daki İncirlik Üssü çevresinde siren seslerinin duyulması, özellikle sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Bölgedeki vatandaşlar ve kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem olurken, olayın mahiyetine dair çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Ancak Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları tarafından yapılan açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı açık bir şekilde ifade edildi. Yetkililer, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına hızlı bir şekilde devreye girerek spekülasyonların önüne geçti.

Siren seslerinin nedeni merak konusu olurken, MSB kaynakları olayın teknik bir durumdan kaynaklandığını belirtti. Yapılan açıklamada, sirenlerin "yanlış alarm" sonucu devreye girdiği değerlendirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir."

Bu açıklama, kamuoyunda oluşan tedirginliği büyük ölçüde giderdi. Yetkililer ayrıca, olayın herhangi bir güvenlik tehdidiyle bağlantılı olmadığının altını çizdi.